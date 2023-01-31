Если после общения с каким-то человеком у нас портится настроение, даже физически становится плохо, то мы говорим, что он забирает наши ресурсы, энергию, жизненные силы, в просторечии — «вампирит».
Кто же такой энергетический вампир с точки зрения психологии и как понять — не склонны ли именно вы к пожиранию чужих ресурсов? Пройдите простой тест — его составила психолог.
антикризисный психолог, энерготерапевт, эксперт по кинетическому интеллекту
Это тоже зависимость
— В современном мире человек полон зависимостей, начиная с базовых: еда, тепло, сон — и заканчивая пагубными и разрушающими: наркотическая и алкогольная, вредная еда, цифровой вампиризм, — рассказывает психолог Татьяна Клишина. — Есть и еще один вид зависимости — энергетическая. Причем со временем человек становится пленником этого источника и уже не способен полностью управлять своей жизнью.
Под энергией подразумеваются ресурсы человека: его жизненная сила, психическая, физическая, эмоциональная стабильность и чувство удовлетворения, уточняет эксперт.
— Вампиризм — это нарушение баланса получения и отдавания, — объясняет психолог. — Поэтому вампир пребывает какое-то время в «плюсовом» состоянии, а донор — в глубоком «минусе», причем без своего на это согласия. Энергетический вампир «питается» через разные эмоции других людей, их открытость, желание помочь, их вовлеченность и внимание. Для этого он взаимодействует с людьми и событиями определенным образом.
Узнай себя
— Проблема вампира — это яркие откаты, — утверждает энергоресурсолог Татьяна Клишина. — Быстрое пополнение энергетических запасов переходит в резкое и болезненное (психически, ментально и даже физически) опустошение. А после этого человек снова начинается «охотиться» за дозой. Хотя на самом деле есть множество других экологичных и безоткатных способов наполнения с сохранением баланса.
Психолог предлагает проверить себя и понять, нет ли у вас зависимости под названием энергетический вампиризм.
— Продиагностировав себя с помощью теста, вы можете обнаружить энергетически губительные привычки, которые вероятно ранее не замечали или не считали таковыми, — говорит Татьяна Клишина. — И если вы посмотрите на себя под другим углом, то, возможно, захотите поменяться и заменить истощающую зависимость на безопасную и корректную.
Отвечать на вопросы теста нужно максимально честно.
— Описание результатов теста носит сугубо рекомендательный характер и не является каким-либо видом диагноза, — обращает внимание психолог. — Тест призван обратить внимание человека на то, какими способами от «добывает» себе энергию для жизни и как это можно изменить во благо себе.
А вы точно не энергетический вампир?
Сам себе источник энергии
— Напомню, что каждый человек имеет свой собственный сильный источник энергии, он может быть сам себе Солнцем в своей собственной галактике, — резюмирует психолог Татьяна Клишина. — Именно от вашего собственного внутреннего состояния, ресурсности и способности «светить» зависит и ваша активность в разных сферах жизни. Поэтому стоит перенести внимание внутрь себя, изучить работу своего источника энергии и убрать всех его врагов — а их может быть несколько десятков. Только тогда вы станете более энергичным, молодым, уверенным и преуспевающим.