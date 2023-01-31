Узнай себя

— Проблема вампира — это яркие откаты, — утверждает энергоресурсолог Татьяна Клишина. — Быстрое пополнение энергетических запасов переходит в резкое и болезненное (психически, ментально и даже физически) опустошение. А после этого человек снова начинается «охотиться» за дозой. Хотя на самом деле есть множество других экологичных и безоткатных способов наполнения с сохранением баланса.

Психолог предлагает проверить себя и понять, нет ли у вас зависимости под названием энергетический вампиризм.

— Продиагностировав себя с помощью теста, вы можете обнаружить энергетически губительные привычки, которые вероятно ранее не замечали или не считали таковыми, — говорит Татьяна Клишина. — И если вы посмотрите на себя под другим углом, то, возможно, захотите поменяться и заменить истощающую зависимость на безопасную и корректную.

Отвечать на вопросы теста нужно максимально честно.