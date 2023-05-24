Можно ли избавиться от тромбов, если пить 2 литра воды в день? Объясняет кардиолог Поляева

Тромб может оторваться в любой момент и при любых обстоятельствах. Он может оторваться во сне, например, когда достиг узкого участка кровеносного сосуда или когда повысилось артериальное давление. Физические упражнения или посещение сауны также могут вызвать изменение кровотока, повышение артериального давления, что увеличивает риск отрыва тромба. Чаще всего это может происходить с людьми, у которых имеется высокий риск тромбообразования, поэтому перед началом физических упражнений не будет лишним проконсультироваться с врачом.