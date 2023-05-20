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Что проверить в первую очередь, если повышается давление? Отвечает кардиолог

Если вы замечаете, что у вас все чаще стало повышаться давление, это может быть признаком сильного стресса или симптомом серьезных проблем с другими органами. Врач-кардиолог объяснила, какие анализы стоит сдать и какие обследования пройти, чтобы найти причину.

20 мая 20232
давление
Источник:
iStockphoto

Когда цифры на тонометре вдруг стали отличаться от привычных, подскакивают до 140/90 и выше и такое повторяется все чаще, пора заняться своим здоровьем. Таким образом организм может сигналить о серьезных сбоях.

Врач-кардиолог объяснила, нарушение работы каких органов может проявляться повышенным давлением и какие анализы нужно сдать, когда вас беспокоит эта проблема.

Медицина

Врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

«Когда повышается давление, в первую очередь надо проверить сердце, почки, сосуды, которые снабжают кровью головной мозг, глаза — глазное дно и сетчатку, а также пройти ряд обследований, — объясняет врач-кардиолог Анна Кореневич. — Это необходимо для того, чтобы найти возможную причину гипертонии. 5% всех случаев приходится на вторичную гипертонию, 95% — на эссенциальную (первичную), и часто ее главная причина — стресс. Поэтому стоит задуматься о том, как убрать его воздействие».

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Какие анализы сдать, если повышается давление:

  • клинический анализ крови;

  • клинический анализ мочи;

  • биохимический анализ крови.

«В биохимическом анализе надо смотреть печеночно-почечный профиль: общий белок, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, билирубин, КФК, креатинин, калий, мочевину, мочевую кислоту, а также маркеры воспаления — СРБ и ферритин. Кроме того, важен липидный профиль, он покажет риски атеросклероза, ишемической болезни сердца и головного мозга, — объясняет врач Кореневич. — Риски тромбозов покажут Д-димер, фибриноген, АЧТВ. Еще важны для кардиолога показатели гормонов щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4, а также уровень глюкозы и гликированный гемоглобин. Они помогут исключить частый спутник болезней сердца — сахарный диабет».

Какие обследования надо пройти:

  • ЭКГ;

  • УЗИ сердца;

  • УЗИ сосудов шеи (брахицефальных артерий);

  • УЗИ почек и надпочечников;

  • УЗИ сосудов почек;

  • УЗИ щитовидной железы;

  • осмотр глазного дна у окулиста;

  • консультации кардиолога и эндокринолога.

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Какое давление — норма

Ранее кардиолог объяснила, что ошибочно считать нормальным исключительно давление 120/80. Значения артериального давления у здоровых взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80.

Если у вас вдруг начинает повышаться давление, а раньше оно было в норме, то это может быть связано с заболеваниями почек и эндокринными расстройствами.

«На показатели артериального давления влияют внешние факторы: стресс, недостаток отдыха, эмоциональные и физические перегрузки, курение, несбалансированное питание, изменение климата и погодных условий, прием определенных групп лекарственных препаратов», — добавляет кардиолог Екатерина Руденко.

Автор текста:Анна Майская
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