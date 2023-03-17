Забудьте про 120/80: кардиологи объяснили, какое давление считается нормальным

При любом повышении или понижении давления мы обычно бьем тревогу — а вдруг что-то с сердцем? Многие паникуют даже при незначительных отклонениях показателей от нормы.
А что на самом деле считать нормальным давлением? «Как у космонавта — 120/80», — ответит большинство. Но это не совсем так.
врач-кардиолог-терапевт ФНКЦ ФМБА России
- Есть «верхнее» давление (систолическое) и «нижнее» (диастолическое), — объясняет врач-кардиолог ФМБА Екатерина Руденко. — Первый показатель отражает давление в сосудах в момент сердечных сокращений, когда миокард выбрасывает кровь (систола). Оно напрямую зависит от сердечного ритма и силы сопротивления, оказываемого стенками сосудов. Второй показатель, или нижнее артериальное давление, свидетельствует о давлении в артериях во время расслабления сердечной мышцы (диастола).
Какое давление считать нормальным?
- Нормальные значения артериального давления у взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80, — говорит кардиолог.
Ее коллега-кардиолог, кандидат медицинских наук, называет еще более широкий диапазон показателей нормального давления.
- Да, 120/80 — это давление большинства здоровых людей, —
Почему давление повышено
Аритмия,
миокардит,
гипертоническая болезнь,
инфаркт миокарда,
порок сердца,
инсульт и другие поражения сосудов головного мозга.
Почему показатели низкие
Анемии различной этиологии,
тромбоэмболии легочной артерии,
острая сердечная недостаточность.
- Частые перепады давления (скачки от низких значений к высоким) фиксируются при аритмии, миокардите и перикардите, сердечной недостаточности, — добавляет кардиолог Екатерина Руденко.
Дело не только в сердце
Гипертония и гипотония могут говорить не только о патологиях сердечно-сосудистой системы, но и о проблемах в работе других органов.
- Например, гипертония нередко вызывается заболеваниями почек и эндокринными расстройствами, — объясняет Екатерина Руденко. — Также на показатели артериального давления влияют внешние факторы: стресс, недостаток отдыха, эмоциональные и физические перегрузки, курение, несбалансированное питание, изменение климата и погодных условий, прием определенных групп лекарственных препаратов.