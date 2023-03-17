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Забудьте про 120/80: кардиологи объяснили, какое давление считается нормальным

Многие уверены, что давление здорового человека — исключительно 120 на 80. Но это не совсем так. Какие цифры считаются нормальными? Как по показателям давления понять, что за проблемы со здоровьем у человека?

17 марта 20233
Как повышенное давление действует наш организм
Источник:
iStockphoto

При любом повышении или понижении давления мы обычно бьем тревогу — а вдруг что-то с сердцем? Многие паникуют даже при незначительных отклонениях показателей от нормы.

А что на самом деле считать нормальным давлением? «Как у космонавта — 120/80», — ответит большинство. Но это не совсем так.

Екатерина Руденко
медицина

врач-кардиолог-терапевт ФНКЦ ФМБА России

- Есть «верхнее» давление (систолическое) и «нижнее» (диастолическое), — объясняет врач-кардиолог ФМБА Екатерина Руденко. — Первый показатель отражает давление в сосудах в момент сердечных сокращений, когда миокард выбрасывает кровь (систола). Оно напрямую зависит от сердечного ритма и силы сопротивления, оказываемого стенками сосудов. Второй показатель, или нижнее артериальное давление, свидетельствует о давлении в артериях во время расслабления сердечной мышцы (диастола).

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Какое давление считать нормальным?

- Нормальные значения артериального давления у взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80, — говорит кардиолог. 

Ее коллега-кардиолог, кандидат медицинских наук, называет еще более широкий диапазон показателей нормального давления.

медицина

Врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

- Да, 120/80 — это давление большинства здоровых людей, — считает кардиолог Анна Кореневич. — Но есть люди, у которых давление 90 на 60 — и это тоже норма. Да и давление 130-135 на 90 тоже может быть нормой. Но если давление 140/90 в покое и повышено постоянно, то тогда уже можно говорить о начальной гипертонии и заниматься серьезной профилактикой. Так что норма — это серьезный разброс цифр систолического давления — от 80 до 135, диастолического — от 60 до 90.

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Почему давление повышено

  • Аритмия,

  • миокардит,

  • гипертоническая болезнь,

  • инфаркт миокарда,

  • порок сердца,

  • инсульт и другие поражения сосудов головного мозга.

Почему показатели низкие

  • Анемии различной этиологии,

  • тромбоэмболии легочной артерии,

  • острая сердечная недостаточность.

- Частые перепады давления (скачки от низких значений к высоким) фиксируются при аритмии, миокардите и перикардите, сердечной недостаточности, — добавляет кардиолог Екатерина Руденко.

Дело не только в сердце

Гипертония и гипотония могут говорить не только о патологиях сердечно-сосудистой системы, но и о проблемах в работе других органов.

- Например, гипертония нередко вызывается заболеваниями почек и эндокринными расстройствами, — объясняет Екатерина Руденко. — Также на показатели артериального давления влияют внешние факторы: стресс, недостаток отдыха, эмоциональные и физические перегрузки, курение, несбалансированное питание, изменение климата и погодных условий, прием определенных групп лекарственных препаратов.

Автор текста:Анна Майская
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