Забудьте про 120/80: кардиологи объяснили, какое давление считается нормальным

При любом повышении или понижении давления мы обычно бьем тревогу — а вдруг что-то с сердцем? Многие паникуют даже при незначительных отклонениях показателей от нормы.

А что на самом деле считать нормальным давлением? «Как у космонавта — 120/80», — ответит большинство. Но это не совсем так.