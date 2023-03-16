Народная мудрость гласит, что искать в интернете значение симптомов не следует — а не то обязательно найдешь у себя все самые страшные болезни. На самом деле действительно многие признаки характерны как и для совсем незначительных проблем со здоровьем, так и для серьезных диагнозов вроде рака.

Например, если у вас ноет шея, велик риск, что вы просто неудачно поспали. А при каких еще болезнях она может болеть? Какова вероятность, что боль в шее — первый звоночек страшного диагноза? И к какому врачу надо бежать? Объясняет кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская.