Народная мудрость гласит, что искать в интернете значение симптомов не следует — а не то обязательно найдешь у себя все самые страшные болезни. На самом деле действительно многие признаки характерны как и для совсем незначительных проблем со здоровьем, так и для серьезных диагнозов вроде рака.
Например, если у вас ноет шея, велик риск, что вы просто неудачно поспали. А при каких еще болезнях она может болеть? Какова вероятность, что боль в шее — первый звоночек страшного диагноза? И к какому врачу надо бежать? Объясняет кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская.
Врач-невролог, к. м. н., врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Боль в шее, а точнее, в шейном отделе — очень распространенная жалоба. С ней сталкиваются до 70% взрослых людей. Чаще всего за дискомфорт в этой области отвечают мышцы, связки, позвонки или межпозвонковые диски.
Лишь 1% болей в этой области вызваны действительно тревожными причинами: остеомиелитом, опухолевым процессом, туберкулезом костей с поражением шейных позвонков.
С вероятностью 99% за болью в шее не скрывается ничего жуткого. Самая частая причина — перенапряжение мышц. Другие распространенные факторы — защемление нервного корешка грыжей или костными разрастаниями, истончение межпозвоночных дисков, т. е. дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника.
Боль, которая затрагивает только область шеи и не связана с серьезной патологией, называют неспецифической скелетно-мышечной. Если болевые ощущения распространяются на затылочную область, то говорят о цервикокраниалгии с головной болью напряжения. Если она отдает в руку или сопровождается онемением, чувством покалывания в пальцах, дрожанием рук и ног, то вероятна радикулопатия — поражение шейных корешков.
К какому врачу бежать
Если в шейном отделе появилась боль, можно обратиться за консультацией к врачу — терапевту, неврологу или ортопеду. Эти специалисты помогут определить точную причину боли. Кроме того, на приеме врач может прописать специальные ортопедические приспособления, гимнастику, массаж, мази и лекарства, уколы.
Если боль не проходит более 2 недель, скорее всего, потребуется комплексное лечение и участие большего числа специалистов: от физиотерапевта до врача лечебной физкультуры.
Как можно скорее прийти на прием к врачу-терапевту или неврологу следует, если шея заболела после ДТП, падения с велосипеда, лыж или из-за другой травмы, а также если боли сопутствуют чувствительные или двигательные нарушения.
Вредные привычки
Какие привычки могут привести к боли в шее? Чаще всего перенапряжение мышц шеи и дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника — следствие неправильной позы. Так, подсчитано, что более 75% молодых людей, чья работа связана с компьютером, жалуются на боль в шейном отделе.
Есть даже феномен под названием teck neck («шея эпохи интернета». — Прим. ред.) — это патология шейного отдела, которая развивается, если человек большую часть времени проводит, наклонившись над телефоном или планшетом. Дело в том, что вес головы взрослого человека составляет около 5 кг. Именно такую нагрузку в норме выдерживает шея. При наклоне головы вперед нагрузка увеличивается в геометрической прогрессии. Так, наклон на 15° уже ощущается как 13 кг для шеи, на 30° — 20 кг, на 60° — 30 кг. Из-за этого мышцам шеи приходится работать на износ, отсюда и перенапряжение, чувство усталости, стянутости и боли.
Самый эффективный способ борьбы с болью в шее — профилактика. Тем, кто работает за компьютером, следует обустроить свое рабочее место: дисплей на уровне глаз, колени — чуть ниже бедер. Кроме того, важно устраивать перерывы на 5–10 минут каждый час и, по возможности, делать простую зарядку: повороты головы в сторону, касания подбородком плеч, круговые движения в плечевых суставах. Главное — не запрокидывать голову: такое нефизиологичное положение может усугубить ситуацию: привести к снижению кровоснабжения мозга, вплоть до потери сознания.