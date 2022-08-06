«Потерпи, поболит и пройдет»

Боль в спине игнорировать, конечно, трудно, но часто мы стараемся справиться с ней самостоятельно: полежать, расслабить мышцы, принять обезболивающее, а то и наклеить противовоспалительный пластырь. Многие люди терпят неприятные ощущения неделями, в надежде, что вот-вот отпустит.

- Если боль сохраняется больше суток и уж тем более, если она возникла впервые, необходимо обратиться к врачу, — рассказала порталу Е1 врач-невролог Анастасия Якупова. — Ведь если это не остеохондроз, а, например, почечная колика, то легко самолечением или вообще отсутствием лечения усугубить состояние.

«Кости и болят, что там еще болеть может»

Многие считают, что поясница может болеть только из-за остеохондроза, то есть проблем с костно-суставной системой. Это очень опасное заблуждение, ведь под такими болями могут маскироваться и, как мы уже сказали, почечные колики, и пиелонефрит, и гинекологические проблемы.

Причем часто боль при разных заболеваниях бывает одинаковой, поэтому если у вас сейчас болит «как обычно», это не значит, что в спине происходят те же самые процессы.

- Остеохондроз, действительно, самая распространенная причина, — говорит Анастасия Якупова. — Но на него нельзя списывать все боли. У женщин боль часто связана с менструальным циклом, также это может быть мышечный спазм. В любом случае, надо разбираться в причинах, особенно если раньше таких болей не было».

«Сейчас ванну горячую приму, пропарюсь и все пройдет»

На самом деле, греть поясницу, если это обострение остеохондроза, ни в коем случае нельзя. Ванна, душ, баня, сауна — все это противопоказано.

- Это может усугубить ситуацию, когда произойдет компрессия нервного корешка, — предупреждает невролог.