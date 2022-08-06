Прогревающие мази, обезболивающие, НПВС, хондропротекторы… в аптеках это очень ходовые товары — ведь время от времени поясницу может прихватить у каждого. Поэтому мы затариваемся всем, чем только можно и начинаем лечиться самостоятельно — прислушиваясь к самым разным советам. Почему так делать нельзя — рассказывают врачи.
Врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге
«Потерпи, поболит и пройдет»
Боль в спине игнорировать, конечно, трудно, но часто мы стараемся справиться с ней самостоятельно: полежать, расслабить мышцы, принять обезболивающее, а то и наклеить противовоспалительный пластырь. Многие люди терпят неприятные ощущения неделями, в надежде, что вот-вот отпустит.
- Если боль сохраняется больше суток и уж тем более, если она возникла впервые, необходимо обратиться к врачу, —
«Кости и болят, что там еще болеть может»
Многие считают, что поясница может болеть только из-за остеохондроза, то есть проблем с костно-суставной системой. Это очень опасное заблуждение, ведь под такими болями могут маскироваться и, как мы уже сказали, почечные колики, и пиелонефрит, и гинекологические проблемы.
Причем часто боль при разных заболеваниях бывает одинаковой, поэтому если у вас сейчас болит «как обычно», это не значит, что в спине происходят те же самые процессы.
- Остеохондроз, действительно, самая распространенная причина, — говорит Анастасия Якупова. — Но на него нельзя списывать все боли. У женщин боль часто связана с менструальным циклом, также это может быть мышечный спазм. В любом случае, надо разбираться в причинах, особенно если раньше таких болей не было».
«Сейчас ванну горячую приму, пропарюсь и все пройдет»
На самом деле, греть поясницу, если это обострение остеохондроза, ни в коем случае нельзя. Ванна, душ, баня, сауна — все это противопоказано.
- Это может усугубить ситуацию, когда произойдет компрессия нервного корешка, — предупреждает невролог.
Врач-вертебролог «Новой больницы» в Екатеринбурге
«Надо сделать массаж»
И опять мы упираемся в то, что, не зная диагноз, нельзя предпринимать какие-то активные действия. Если причина болей остеопороз — истончение костной ткани, то массаж будет ошибкой. С такими пациентами врачи часто сталкиваются в «дачный сезон».
— Человек не падал, травм у него не было, но настолько кости истончены, что резко нагнулся или поднял что-то тяжелое — это может вызвать травму кости, — говорит врач-невролог, вертебролог Юлия Мальцева. — И если там перелом или трещина на фоне остеопороза, то самомассажами с какими-то мануальными методиками, можно только навредить.
«Болит — повиси на турнике»
Или сделай растяжку — еще один популярный совет. Только вот спорт с период обострений болей неизвестного происхождения строго запрещен!
— Я бы не рекомендовала на острую боль делать упражнения, человек может таким образом спровоцировать усиление боли, — говорит вертебролог. — При острой боли мы советуем как минимум три-пять дней щадящего режима. А вот потом, когда станет полегче, уже можно подбирать упражнения для профилактики боли.
Врач подчеркивает, что кинезитерапия, растяжка, йога, бассейн, пилатес — все это действительно применяется как лечение, но только в тех случаях, когда боль хроническая, то есть известен ее источник и подобрано дополнительно другое, медикаментозное лечение.