Невролог Хорошев рассказал, как без таблеток избавиться от боли, если вы застудили шею

Когда же какой-либо участок тела переохлаждается, то активность клеток, в том числе и иммунных, в нем ослабевает. Это дает «зеленый свет» инфекции — она успешно там активизируется. Говоря про шею, важно понимать, что там страдают именно мышцы: они принимают весь удар на себя.

Есть два подхода к лечению миозита. Один из них можно использовать только в крайних случаях, говорит невролог.

— Так, есть лекарства центрального действия, которые расслабляют спазм мускулатуры и снимают боль. От подобных средств я бы рекомендовал воздержаться. Их нужно использовать только в самых крайних случаях. Например, если человек — летчик или водитель и не может себе позволить ограничить подвижность в шее, — поясняет невролог.

Чтобы как можно скорее избавиться от боли, следуйте этим правилам:

максимально ограничьте движения шеей, старайтесь не крутить ею, пусть она будет статична;

используйте специальные согревающие кремы и гели.

Такие средства можно купить в любой аптеке, они продаются без рецепта. Например, хорошо помогает мазь на основе перца, говорит невролог. Она увеличивает регионарный кровоток, иммунная система работает лучше, восстановление происходит чуть быстрее.