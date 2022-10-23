Невролог Хорошев рассказал, как без таблеток избавиться от боли, если вы застудили шею

Осенью никуда не деться от холодных ветров и резких перепадов температур. Не спасают даже любимое пальто и теплый свитер — мы все равно мерзнем, а шею может продуть, даже если она была прикрыта воротником. Итог — сильная боль, от которой, кажется, нет спасения.
— Явление, когда продуло шею, называется миозит. Это воспаление мышц. В нашем организме в той или иной степени присутствуют инфекции, с которыми иммунная система активно борется и, как правило, успешно их побеждает, — цитирует невролога Павла Хорошева радио
Когда же какой-либо участок тела переохлаждается, то активность клеток, в том числе и иммунных, в нем ослабевает. Это дает «зеленый свет» инфекции — она успешно там активизируется. Говоря про шею, важно понимать, что там страдают именно мышцы: они принимают весь удар на себя.
Есть два подхода к лечению миозита. Один из них можно использовать только в крайних случаях, говорит невролог.
— Так, есть лекарства центрального действия, которые расслабляют спазм мускулатуры и снимают боль. От подобных средств я бы рекомендовал воздержаться. Их нужно использовать только в самых крайних случаях. Например, если человек — летчик или водитель и не может себе позволить ограничить подвижность в шее, — поясняет невролог.
Чтобы как можно скорее избавиться от боли, следуйте этим правилам:
максимально ограничьте движения шеей, старайтесь не крутить ею, пусть она будет статична;
используйте специальные согревающие кремы и гели.
Такие средства можно купить в любой аптеке, они продаются без рецепта. Например, хорошо помогает мазь на основе перца, говорит невролог. Она увеличивает регионарный кровоток, иммунная система работает лучше, восстановление происходит чуть быстрее.
Если вы всё делаете как положено, то миозит проходит через 3 дня. Таблетки, кстати, могут сыграть с вами злую шутку: боль утихнет, вы начнете крутить головой, тем самым только травмируя воспаленные мышцы. Это может привести к различным осложнениям.
Чтобы шею не продувало, всегда в холода надевайте теплый шарф и поднимайте воротник куртки. Даже если вам кажется, что погода хорошая и вы точно не замерзнете, заключил невролог.