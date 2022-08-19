Особенно рискуют гипертоники

- Шея — самая деликатная структура при терапии позвоночника, — рассказал «Доктору Питеру» врач-нейрофизиолог Юрий Корюкалов. — Плюс через нее идет кровоснабжение мозга, поэтому любые манипуляции с шеей должны быть аккуратными.

Особенно опасны манипуляции с шеей, например, для гипертоников.

- Глубокий массаж шеи или упражнения с поворотами головы, наклоны вперед и назад с большой амплитудой у гипертоников могут вызвать скачок артериального давления или вообще потерю сознания, — предупреждает врач. То же самое угрожает и пациентам с синдромом позвоночной артерии — это патология, при которой нарушен приток крови к головному мозгу.

Опасны самостоятельные тренировки и упражнения от боли в шее и тем, кто абсолютно здоров.

- Неосторожное выполнение упражнений для шеи может вызвать нестабильность шейных позвонков, — уверен Юрий Корюкалов. — Поэтому упражнения важно выполнять с небольшой амплитудой. Начинать надо с поворотов головы до 30 градусов, и только через 3-5 «сеансов» можно крутить шеей на 45 градусов или больше — при этом внимательно наблюдая за своим самочувствием.

Опасные симптомы

потемнение в глазах,

головокружение,

резкая болезненность.

- Если появились эти ощущения, то провоцирующие их упражнения стоит отложить до лучших времен, — предупреждает врач.

Эксперт рекомендует — прежде, чем начать усиленно делать упражнения для шеи или назначать себе массаж, сделать МРТ — особенно если вам уже есть 35 лет и боль в шее появляется регулярно.

- Это нужно, чтобы убедиться в отсутствии рисков проводить конкретный вид терапии или вообще гимнастику, — объясняет Юрий Корюкалов.