Заболела шея от долгого сидения за компьютером — мы тут же глотаем таблетки, записываемся на массаж в ближайший салон и начинаем активно делать упражнения, которые посоветовали продвинутые родственники или друзья, уже сталкивавшиеся с подобной проблемой.
В чем тут подвох? И почему даже банальное упражнение для разминки мышц шеи может ой как навредить здоровью? Объясняют медики.
нейрофизиолог, кандидат биологических наук
Особенно рискуют гипертоники
- Шея — самая деликатная структура при терапии позвоночника, — рассказал «Доктору Питеру» врач-нейрофизиолог Юрий Корюкалов. — Плюс через нее идет кровоснабжение мозга, поэтому любые манипуляции с шеей должны быть аккуратными.
Особенно опасны манипуляции с шеей, например, для гипертоников.
- Глубокий массаж шеи или упражнения с поворотами головы, наклоны вперед и назад с большой амплитудой у гипертоников могут вызвать скачок артериального давления или вообще потерю сознания, — предупреждает врач. То же самое угрожает и пациентам с синдромом позвоночной артерии — это патология, при которой нарушен приток крови к головному мозгу.
Опасны самостоятельные тренировки и упражнения от боли в шее и тем, кто абсолютно здоров.
- Неосторожное выполнение упражнений для шеи может вызвать нестабильность шейных позвонков, — уверен Юрий Корюкалов. — Поэтому упражнения важно выполнять с небольшой амплитудой. Начинать надо с поворотов головы до 30 градусов, и только через 3-5 «сеансов» можно крутить шеей на 45 градусов или больше — при этом внимательно наблюдая за своим самочувствием.
Опасные симптомы
потемнение в глазах,
головокружение,
резкая болезненность.
- Если появились эти ощущения, то провоцирующие их упражнения стоит отложить до лучших времен, — предупреждает врач.
Эксперт рекомендует — прежде, чем начать усиленно делать упражнения для шеи или назначать себе массаж, сделать МРТ — особенно если вам уже есть 35 лет и боль в шее появляется регулярно.
- Это нужно, чтобы убедиться в отсутствии рисков проводить конкретный вид терапии или вообще гимнастику, — объясняет Юрий Корюкалов.
хирург
Можно спровоцировать приступ
- При резких поворотах шеи или наклонах можно спровоцировать приступ доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ), — предупреждает и врач-хирург Анна Никитина. — Это клинический синдром, характеризующийся возникновением повторяющихся приступов головокружения в ответ на изменение положения головы в пространстве — например, при повороте с бока на бок в кровати или запрокидывании головы, резких поворотах шеи и неправильно выполняемых упражнениях.
В основе заболевания — формирование в вестибулярном аппарате свободно перемещающихся частиц (отолитов), состоящих из кристаллов карбоната кальция, которые раздражают при своем движении волоски чувствительных клеток в каком-либо из полукружных канальцев, провоцируя возникновение выраженного головокружения, уточняет врач.
- Возникновение таких частиц связывают с повреждением лабиринта вследствие черепно-мозговых травм, инфекций или же возрастных дегенеративных процессов, — говорит Анна Никитина.
Мануальный терапевт МО ГБУЗ ЭЦГБ «Электростальская городская больница».
Хорошая новость
- Несмотря на то, что боль в шее — явление частое, не стоит самостоятельно пытаться избавиться от нее, — говорит практикующий мануальный терапевт Усон Назаров. — Хорошая новость в том, что в большинстве случаев боль в шее НЕ вызвана серьезным заболеванием. Часто боль в шее «механическая» и связана с проблемами с суставами и мышцами.
По словам врача, от такой боли в шее обычно хорошо помогает комбинация мануальной терапии и физических упражнений. Лучше всего с болью в шее обратиться к специалистам — мануальному терапевту и физиотерапевту, которые специализируются на заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
- Используются различные методы мануальной терапии для шеи и верхней части спины, чтобы попытаться уменьшить боль. Эти методы лечения включают мобилизацию, которая медленно и многократно перемещает суставы и мышцы шеи, и манипуляцию, которая обеспечивает однократное, небольшое, быстрое движение суставов и мышц, — объясняет врач. — Дополняется все программой физиотерапии.
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