Заболела шея: в сочетании с какими симптомами это может быть смертельно опасно

Самые верные друзья боли в шее — это сидячий образ жизни и недостаток физической активности. Сейчас, в эпоху удаленки, от этого неприятного последствия люди стали страдать гораздо чаще. Мы много сидим (или дома, или в офисе), забываем про спорт и долгие прогулки, на которые порой даже просто не хватает времени. Итог: голова поворачивается с трудом, а шея ноет так, что невозможно ни спать, ни работать.
Врач-невролог, заведующая неврологическим отделением Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге
- Боль в шее может длиться от нескольких дней до нескольких лет, все индивидуально. Бывает локальной, когда ощущается только в шее или корешковой — тут уже «простреливает» в плечи или руки. Помимо этого, неврологи разделяют боль на острую (длится от нескольких дней до 6 недель) и хроническую (длится более 3 месяцев), — рассказывает эксперт.
Почему болит
Чаще всего наша шея страдает из-за малоподвижного образа жизни. Ведь это та часть тела, которая должна двигаться больше всего - наши предки постоянно крутили шеей вправо-влево, выискивая пропитание и врага. Сейчас этой необходимости нет, поэтому мы может часами сидеть, уткнувшись в телефон или ноутбук.
Какие еще могут быть причины:
Возрастные изменения. В этом случае у человека диагностируют остеоартрит (изнашивание суставного хряща) и стеноз позвоночника (сужение просветов в позвоночнике). Эти состояния провоцируют боль в шее. Со временем нагрузка и движение могут привести к дегенерации позвоночного диска, вызывая грыжу диска или защемление нерва;
Психический и физический стресс. Когда мы много нервничаем или заставляем свое тело чересчур перенапрягаться (привет всем, кто любит изнуряющие тренировки), в организме вырабатывается гормон кортизол. Итог — боль, в том числе и в шее;
Лишний вес;
Любая травма спины и шеи;
Новообразования. Это редкие случаи, однако боль в шее может появиться из-за опухоли, кисты и костного нароста;
Ревматоидный артрит,
Когда боль в шее очень опасна
«Потерплю немного, все само пройдет», — так думают многие люди, которые страдают от боли в шее. Но в некоторых случаях без врача не обойтись. Ведь если затянуть с профессиональной помощью, то могут развиться опасные для здоровья и жизни осложнения.
Вам срочно пора к неврологу, если:
боль появилась сразу после травмы, например, вы упали, и она только усиливается;
появилось онемение в руках или ногах, ощущение покалывания;
в ногах появилась слабость, вам трудно контролировать свои движения;
вас рвет или просто сильно тошнит;
вы не можете контролировать мочеиспускание и стул;
вы внезапно стали терять вес;
характер боли не меняется, когда вы лежите, сидите, идете;
боль не купируется лекарствами или не проходит сама минимум неделю.
Причину установили, что дальше?
Когда вы придете с жалобами к неврологу, то первое, что сделает доктор — соберет подробный анамнез и осмотрит вас.
- Врач проверит мышечный тонус, рефлексы, установит, где локализовалась боль. Спросит, были ли у пациента травмы шеи, где он работает, какой образ жизни ведет, — рассказывает Людмила Соловьева.
Потом доктор может отправить вас на рентген, магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ). Эти исследования покажут повреждения, проблемы с костями и окружающими шею тканями.
Дополнительные исследования могут включать:
электромиографию,
исследования нервной проводимости,
миелографию (вид рентгенологического исследования, при котором используется контрастное вещество),
блокаду нервных корешков.
После того, как диагноз установлен, врач назначает лечение. Это могут быть:
Лекарства, в том числе нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они нужны для того, чтобы унять боль, уменьшить воспаление и ускорить процесс заживления;
Лечебная физкультура. Тут уже понтребуется выполнять упражнения для растяжки и укрепления мышц;
Физиотерапия. Необходима, чтобы воздействовать на нервы и уменьшить боль;
Блокады — это уколы препаратов возле нервных корешков для облегчения боли и воспаления;
В некоторых случаях может помочь только оперативное лечение. В этом случае с пациентом дальше работает нейрохирург.