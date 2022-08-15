Заболела шея: в сочетании с какими симптомами это может быть смертельно опасно

Почему болит

Чаще всего наша шея страдает из-за малоподвижного образа жизни. Ведь это та часть тела, которая должна двигаться больше всего - наши предки постоянно крутили шеей вправо-влево, выискивая пропитание и врага. Сейчас этой необходимости нет, поэтому мы может часами сидеть, уткнувшись в телефон или ноутбук.

Какие еще могут быть причины: