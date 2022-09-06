Приступ остеохондроза — а точнее, дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника (ДДЗП) — может буквально лишить сна. Ноющая или острая боль в спине, которая усиливается при определенном положении или при ходьбе, часто не утихает и ночью.

Пока не пройдет острая фаза заболевания, даже обезболивающие порой бесполезны. Болеть спина может и потому, что вы провели ночь в неудобной позе, при патологическом напряжении мышц спины, проблемах с суставами и межпозвоночным диском, грыже.

Какую же позу принять, чтобы не мучала боль? Важно удерживать позвоночник в естественном положении — выровнять голову, плечи и бедра по одной линии. Обычно это происходит, когда мы лежим на спине. Но не всем спать в такой позе удобно. Тем более, именно в этом положении человек чаще всего начинает храпеть.