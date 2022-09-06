Приступ остеохондроза — а точнее, дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника (ДДЗП) — может буквально лишить сна. Ноющая или острая боль в спине, которая усиливается при определенном положении или при ходьбе, часто не утихает и ночью.
Пока не пройдет острая фаза заболевания, даже обезболивающие порой бесполезны. Болеть спина может и потому, что вы провели ночь в неудобной позе, при патологическом напряжении мышц спины, проблемах с суставами и межпозвоночным диском, грыже.
Какую же позу принять, чтобы не мучала боль? Важно удерживать позвоночник в естественном положении — выровнять голову, плечи и бедра по одной линии. Обычно это происходит, когда мы лежим на спине. Но не всем спать в такой позе удобно. Тем более, именно в этом положении человек чаще всего начинает храпеть.
Вот еще несколько правильных поз для сна — они помогут лучше спать и уменьшить боль в пояснице,
Поза №1: На спине, подложив подушку под колени
Поза на спине лучше всего разгружает позвоночник, и вес распределяется равномерно. Также сводится к минимуму воздействие на точки давления и обеспечивается правильное выравнивание головы, шеи и позвоночника.
Положив небольшую подушку под колени, вы обеспечите дополнительную поддержку и сохраните естественный изгиб позвоночника.
Поза на спине может быть более удобной, если вы воспользуетесь самой простой дорожной подушкой для автомобильных поездок или самолета.
Поза №2: На боку с подушкой между коленями
Сон на боку более удобен, чем на спине, но такая поза не очень полезна для позвоночника. Правда, есть простое решение — лежа на боку, слегка согните ноги в коленях и положите между ними твердую подушку. Это поднимает верхнюю часть ноги и, таким образом, восстанавливает естественное положение бедер, таза и позвоночника.
Поза №3: В позе эмбриона
Эта позиция приносит облегчение, потому что колени согнуты и подтянуты к груди — в таком положении меньше давление на поясницу, а суставы разгружаются.
Поза №4: На животе
На самом деле, поза «лицом в подушку» — не лучший вариант для сна. Утром лицо может опухнуть и вы будете выглядеть сильно «помятым». Но такая поза спасает, если у вас болит спина, и не получается заснуть в другом положении — особенно тех, у кого есть грыжа межпозвоночного диска или обострился остеохондроз.
Но есть два важных нюанса. В такой позе лучше всего подложить под живот и бедра небольшую подушку, чтобы выровнять позвоночник, и — отказаться от подушки под голову.
Правда, в позе на животе вы будете поворачивать голову в сторону, а это плохо — создается дополнительная нагрузка на шею, плечи и спину. Поэтому лучше всего спать на животе, подложив под лоб свернутое валиком полотенце или тонкую подушку, чтобы вы могли дышать. Пригодится и та самая плотная дорожная подушка.
Поза №5: На спине на наклонной поверхности
Сон в наклонном положении — с приподнятой спиной — может облегчить боль. Такая поза спасительна для пациентов с истмическим спондилолистезом, при котором отмечается дефект части позвонка.
Если это положение приносит вам облегчение, то, возможно, стоит даже приобрести специальную регулируемую кровать, которую можно поднимать нужным вам образом.
Если долго мучает болевой синдром, врач должен исключить заболевания, которые могут имитировать остеохондроз.
Семейный врач, пульмонолог, аллерголог, терапевт, педиатр, лимфолог, отоларинголог, иммунолог, клинический психолог
Если болит долго — срочно к врачу
- Боль в спине может беспокоить очень долго, провоцироваться различными факторами — переохлаждением, неправильной осанкой и позой и даже плохим настроением, — ранее рассказал «Доктору Питеру» врач Валентин Шишкин. — Очень важно исключить болезни, которые могут отдавать болью в спину - это проблемы с поджелудочной, онкологические заболевания, болезни сердца. Поэтому — если длительно мучает болевой синдром, надо обращаться к врачу.
Какие болезни могут скрываться за болью в спине — читайте ЗДЕСЬ.
Ранее профессор-нейрохирург объяснил, почему возникает боль в спине и когда обязательно надо делать МРТ.