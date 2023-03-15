Так, исследователи из Хьюстонского, Вашингтонского и Северо-Западного университетов решили выяснить, есть ли разница между сельскими и городскими жителями в плане изменений характера и психики. Результаты их работы были опубликованы в Journal of Personality.

Ученые использовали информацию из двух продольных исследований американцев. Они обращали внимание на то, насколько люди удовлетворены своей жизнью, а также проверяли качества из «большой пятерки»: экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость к новому опыту.

В итоге анализ данных показал: люди, живущие в сельской местности, обладают меньшим уровнем открытости, добросовестности и общего психологического благополучия. А еще жители деревень имеют значительно более высокий уровень невротизма по сравнению с горожанами. По мнению авторов работы, причина этого скрывается в том, что в селах у людей куда меньше возможности обратиться за консультацией к квалифицированному психологу.