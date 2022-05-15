По словам врача, дачный отдых не подойдет тем, кто страдает от хронических неинфекционных заболеваний .

Например, это касается тех, кто страдает от болезней сердца, сосудов или дыхательной системы. Дело в том, что такие люди, как правило, вынуждены регулярно принимать определенные лекарства и периодически проверять свое здоровье у терапевта. Для таких людей оказаться отрезанным от медицинской помощи — значит подвергнуть свое здоровье серьезной опасности.

Что же делать, если вы страдаете от той или иной хронической болезни, однако на данный момент находитесь в ремиссии и хотите поехать на дачу? Вот примерный план действий:

Посетите своего лечащего врача и получите консультацию;

При необходимости пройдите дополнительное обследование;

Приготовьте запас необходимых медикаментов.