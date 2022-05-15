Для многих жителей нашей страны лучший отдых — это выходные на даче. Особенно часто дачниками становятся люди пожилого возраста. Однако на самом деле далеко не всем можно проводить уик-энд или отпуск в загородном доме без риска для здоровья.
О том, с какими диагнозами лучше отказаться от поездок на дачу, рассказывает врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова.
Врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке
По словам врача, дачный отдых не подойдет тем, кто страдает от хронических неинфекционных заболеваний.
Например, это касается тех, кто страдает от болезней сердца, сосудов или дыхательной системы. Дело в том, что такие люди, как правило, вынуждены регулярно принимать определенные лекарства и периодически проверять свое здоровье у терапевта. Для таких людей оказаться отрезанным от медицинской помощи — значит подвергнуть свое здоровье серьезной опасности.
Что же делать, если вы страдаете от той или иной хронической болезни, однако на данный момент находитесь в ремиссии и хотите поехать на дачу? Вот примерный план действий:
Посетите своего лечащего врача и получите консультацию;
При необходимости пройдите дополнительное обследование;
Приготовьте запас необходимых медикаментов.
А кому на дачу точно не стоит ехать? Как
Что же делать, если ваши пожилые родственники решили переехать на дачу? Специалисты советуют подготовить загородный дом и сделать все для комфортной жизни пенсионеров. Не лишним будет проверить высоту ступенек на лестнице, пол, освещение — лучше уберечь пожилых от возможных травм. А еще стоит привезти на дачу привычные для ваших родных вещи — например, любимый плед.
Кстати
Для того чтобы выходные на дачи прошли без происшествий, важно с собой прихватить грамотно составленную аптечку. А о том, какие лекарства в нее обязательно нужно положить, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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Впрочем, дача таит не только одни лишь опасности для здоровья. Врачи уже давно выяснили: садоводы и огородники могут с помощью любимого хобби продлить себе жизнь. Подробности — ЗДЕСЬ.