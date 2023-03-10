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Счет идет на миллионы: ученые выяснили, сколько лет жизни у человечества украло ожирение

Международная команда исследователей пришла к весьма пугающему выводу: оказалось, что лишние килограммы похитили у людей миллионы лет жизни. И это только по данным за один год.

10 марта 2023
Счет идет на миллионы: ученые выяснили, сколько лет жизни у человечества украло ожирение
Источник:
iStockphoto

Врачи уже не первый год говорят о настоящей пандемии ожирения. По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, около 13 процентов взрослых в мире страдает от ожирения. Эта пандемия не вызывает шума в СМИ, из-за нее не объявляют локдаун, но она все еще очень опасна. Лишний вес вредит экономике и снижает производительность труда. Наконец, ожирение действительно убивает: уже давно доказано, что лишние килограммы повышают риск болезней сердца и сосудов, вредят суставам и даже могут стать причиной рака.

Ученые решили посчитать, как много лет жизни ожирение отобрало у человечества. Результаты оказались поразительными.

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Международная команда исследователей из Сингапура, Китая и Соединенных Штатов решила установить, сколько непрожитых лет люди потеряли из-за проблем с обменом веществ. Для этого ученые проанализировали данные 9000 исследований, обнародованных в период с 2000 по 2019 год. Информацию специалисты собирали в 162 странах. Использованные данные отражали причины преждевременных смертей от 370 травм и болезней.

Авторы работы, опубликованной в журнале Cell Metabolism, особенное внимание уделили метаболическим недугам. Это:

  • ожирение;

  • гипертония;

  • сахарный диабет второго типа;

  • повышенный уровень холестерина;

  • неалкогольная жировая болезнь печени.

Как правило, эти недуги нередко протекают в тандеме. У них совпадают факторы риска. Кроме того, все эти болезни значительно увеличивают риск инвалидности, рака и преждевременной смерти.

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Особенно сильный рост болезней эксперты отметили в странах с высокими показателями дохода, уровнем образования и рождаемости. При этом смертность от высокого холестерина, например, за годы снизилась, а вот диабет и ожирение остались все такой же серьезной проблемой. Ученые выяснили: только за 2019 год человечество из-за болезней, связанных с лишним весом, потеряло 160 миллионов лет.

Самое печальное, что, несмотря на все доводы против лишнего веса, число людей, страдающих от проблем с метаболизмом, продолжает расти. Это становится серьезным бременем для глобального здравоохранения.

Автор текста:Дарья Гапионок
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