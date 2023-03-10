Счет идет на миллионы: ученые выяснили, сколько лет жизни у человечества украло ожирение

Врачи уже не первый год говорят о настоящей пандемии ожирения. По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, около 13 процентов взрослых в мире страдает от ожирения. Эта пандемия не вызывает шума в СМИ, из-за нее не объявляют локдаун, но она все еще очень опасна. Лишний вес вредит экономике и снижает производительность труда. Наконец, ожирение действительно убивает: уже давно доказано, что лишние килограммы повышают риск болезней сердца и сосудов, вредят суставам и даже могут стать причиной рака.

Ученые решили посчитать, как много лет жизни ожирение отобрало у человечества. Результаты оказались поразительными.