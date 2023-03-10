Счет идет на миллионы: ученые выяснили, сколько лет жизни у человечества украло ожирение

Врачи уже не первый год говорят о настоящей пандемии ожирения. По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, около 13 процентов взрослых в мире страдает от ожирения. Эта пандемия не вызывает шума в СМИ, из-за нее не объявляют локдаун, но она все еще очень опасна. Лишний вес вредит экономике и снижает производительность труда. Наконец, ожирение действительно убивает: уже давно доказано, что лишние килограммы повышают риск болезней сердца и сосудов, вредят суставам и даже могут стать причиной рака.
Ученые решили посчитать, как много лет жизни ожирение отобрало у человечества. Результаты оказались поразительными.
Международная команда исследователей из Сингапура, Китая и Соединенных Штатов решила установить, сколько непрожитых лет люди потеряли из-за проблем с обменом веществ. Для этого ученые проанализировали данные 9000 исследований, обнародованных в период с 2000 по 2019 год. Информацию специалисты собирали в 162 странах. Использованные данные отражали причины преждевременных смертей от 370 травм и болезней.
Авторы работы, опубликованной в журнале Cell Metabolism, особенное внимание уделили метаболическим недугам. Это:
ожирение;
гипертония;
сахарный диабет второго типа;
повышенный уровень холестерина;
неалкогольная жировая болезнь печени.
Как правило, эти недуги нередко протекают в тандеме. У них совпадают факторы риска. Кроме того, все эти болезни значительно увеличивают риск инвалидности, рака и преждевременной смерти.
Особенно сильный рост болезней эксперты отметили в странах с высокими показателями дохода, уровнем образования и рождаемости. При этом смертность от высокого холестерина, например, за годы снизилась, а вот диабет и ожирение остались все такой же серьезной проблемой. Ученые выяснили: только за 2019 год человечество из-за болезней, связанных с лишним весом, потеряло 160 миллионов лет.
Самое печальное, что, несмотря на все доводы против лишнего веса, число людей, страдающих от проблем с метаболизмом, продолжает расти. Это становится серьезным бременем для глобального здравоохранения.