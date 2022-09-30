Эта полезная привычка приводит к проблемам с памятью, ожирению и раку

Здоровый образ жизни становится все более модным, и это определенно хорошая новость. Другой вопрос, что иногда то, что мы привыкли воспринимать как что-то хорошее для нашего организма, на самом деле может вредить.
Например, как часто вы стали замечать в продаже продукты с сахарозаменителями? Если раньше их можно было найти разве что в отделах для диабетиков да там, где продают низкокалорийную газировку, то сейчас есть целые магазины, специализирующиеся только на подобных товарах.
Однако на самом деле такая привлекательная низкокалорийная печенька может быть не такой уж и безобидной.
Например, как
Во время эксперимента ученые проверяли на грызунах: крысам-подросткам давали сахарин, стевию и АСЕ-К. Оказалось, что у животных сахарозаменители провоцировали долговременные нарушения памяти. В областях мозга, которые отвечают за эту когнитивную функцию, были обнаружены изменения.
Также ученые узнали, что низкокалорийные подсластители могут повлиять на метаболизм, что может привести к сахарному диабету и другим болезням. В их кишечнике изменились процессы, которые связаны с переработкой глюкозы. Наконец, у животных стало меньше рецепторов на языке, ответственных за распознавание сладкого.
Самые опасные сахарозаменители
Перед тем, как купить продукт с сахарозаменителем или подсластителем, внимательно изучите состав. Вот несколько видов добавок, которые могут навредить вашему здоровью:
Аспартам — один из первых изобретенных синтетических подсластителей. Его щедро кладут в низкокалорийные напитки. В горячие блюда (или, например, в чай или кофе) класть аспартам нельзя. По словам некоторых исследователей, если постоянно есть продукты с аспартамом, возрастает риск заработать рак печени и легких, а также повреждения мозга;
Ацесульфам калия — еще один любимый подсластитель производителей газировки, считается канцерогеном;
Сахарин — синтетический подсластитель, не усваивается организмом, при постоянном употреблении повышает риск заболеть раком и провоцирует синдром беспокойных ног;
Цикламат — очень опасный подсластитель, запрещен в ряде стран. Его нельзя людям с больными почки, беременным и кормящим. Врачи говорят, что он провоцирует почечную недостаточность.
Ксилит — очень сладкий и такой же калорийный, как и сахар, вызывает сбой в обмене веществ.
А о безопасных сахарозаменителях можно прочитать ЗДЕСЬ.