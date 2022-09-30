Эта полезная привычка приводит к проблемам с памятью, ожирению и раку

Здоровый образ жизни становится все более модным, и это определенно хорошая новость. Другой вопрос, что иногда то, что мы привыкли воспринимать как что-то хорошее для нашего организма, на самом деле может вредить.

Например, как часто вы стали замечать в продаже продукты с сахарозаменителями? Если раньше их можно было найти разве что в отделах для диабетиков да там, где продают низкокалорийную газировку, то сейчас есть целые магазины, специализирующиеся только на подобных товарах.

Однако на самом деле такая привлекательная низкокалорийная печенька может быть не такой уж и безобидной.