Нужно определить тяжесть проблемы

Есть актуальный способ анализа состояния тела — биоимпедансометрия. Это анализ состава тела, который производится на специальном оборудовании. Через тело пропускается электрический ток малого напряжения, это позволяет определить соотношение жира, протеина, минералов и воды.