«Рак не делает различий»: 38-летний фанат фитнеса рассказал о симптомах болезни, которые он игнорировал

«У меня нет слов… Какого черта! Это точно не входило в мои планы на ближайшую пятилетку, — с трудом сдерживает эмоции в соцсетях 38-летний австралиец Говинд Сандху. — Я думал, что нахожусь на пике своей формы. Мне казалось, что я никогда не был сильнее, здоровее, чем сейчас. Я бегал марафоны и супермарафоны, занимался кроссфитом, правильно питался, принимал витамины и другие полезные добавки, соблюдал режим сна. И вот теперь мне поставили лимфому 4-й стадии».
О своем диагнозе фанат ЗОЖа и фитнеса узнал после очередного полумарафона — в мае этого года.
«Помню, как под конец забега подумал: „Это оказалось немного сложнее, чем я ожидал“, — цитирует Говинда портал
Сначала парень подумал, что это последствие травмы. За несколько дней до этого Говинд упал и, видимо, повредил колено. Но вскоре появились и другие необъяснимые симптомы: он начал постоянно мерзнуть, будто простудился или заболел гриппом. Рассказывает, что порой приходилось долго стоять под горячим душем, чтобы хоть как-то согреться.
При этом Говинд сильно потел по ночам, чувствовал себя очень уставшим. Появились боли в спине, плечах и шее. Спустя неделю парень решил обратиться к врачу — так долго он еще никогда не болел.
Говинду обследовали сердце и легкие, проверили его на грипп и ковид. Тесты показали, что инфекции нет. Поэтому врач посоветовал понаблюдать за состоянием в течение следующих дней, рассчитывая, что пациент скоро пойдет на поправку.
«Но стало только хуже. Очень болело горло при глотании, появилась боль в груди», — говорит Говинд.
Спустя две недели он снова пришел к своему врачу и на этот раз попросил сдать анализ крови. Анализ показал легкую анемию и низкое содержание лейкоцитов в крови, что, по мнению врача, могло быть следствием простуды.
Однако при осмотре у Говинда нашли небольшие уплотнения в горле. Парню сделали УЗИ, потом КТ, и результаты обследования наконец насторожили врача. Говинда направили на биопсию, после которой он и узнал о своем диагнозе. У парня была неходжкинская лимфома 4-й стадии — злокачественные опухоли в лимфоузлах и внутренних органах, состоящие из лимфоидных клеток.
У марафонца оказался агрессивный тип рака — диффузная В-крупноклеточная лимфома.
«Это 4-я стадия, потому что лимфома у меня в нескольких частях тела: над диафрагмой и под диафрагмой, вокруг поджелудочной железы и области печени», — говорит Говинд.
Сказать, что парень был потрясен, ничего не сказать.
«Рак — это последнее, о чем я думал, когда начал заболевать, — говорит он. — Еще недавно я был здоровее, чем когда-либо. Сейчас я понял, что рак на самом деле не делает различий».
Однако опускать руки рано. По данным американского Фонда исследования лимфомы, хоть это и агрессивный вид рака, но во многих случаях врачам удается его вылечить.
Сейчас Говинду предстоят шесть циклов химиотерапии. Он также получает иммунотерапию и пока достаточно хорошо переносит лечение. Говорит, что опухоль в груди уже уменьшилась.
Оглядываясь назад, парень жалеет лишь об одном, что не попросил своего врача сделать анализы крови при первом же посещении, из-за чего потерял две недели.
«Учитывая все обстоятельства, я чувствую себя настолько хорошо, насколько это вообще возможно, — говорит любитель фитнеса. — Я чувствую, что в последние годы благодаря своему образу жизни сделал все для своего здоровья, чтобы справиться с этой проблемой».
Как не пропустить рак
Онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор
«Риск неходжкинских лимфом, как и многих других видов рака, увеличивается с возрастом, когда организм не так хорошо справляется с мутациями в клетках и они начинают накапливаться», — говорит онколог Александр Серяков.
У лимфом нет специфических симптомов, но есть проявления, на которые стоит обратить внимание:
необъяснимая потеря веса на 10 и более процентов за полгода;
пот по ночам;
увеличение лимфатических узлов в области шеи, подмышек или паха;
повышение температуры до 38 градусов;
кожный зуд;
одышка;
ощущение усталости.
По словам врача, если вас беспокоят эти симптомы, первое, что нужно сделать, — это обратиться к врачу и сдать классический анализ крови с лейкоцитарной формулой. Дальнейшие шаги будут определяться по результатам анализа.
Почему рак молодеет
Не так давно в Университете Вашингтона выяснили, почему число молодых пациентов с онкологией растет с каждым годом. Оказалось, что у людей, рожденных в 1965 году и позже, биологический возраст превышал фактический на 17% чаще, чем среди рожденных с 1950 по 1954 год.
Сопоставив все данные, исследователи пришли к выводу, что ускоренный процесс биологического старения связан с повышенным риском рака в молодом возрасте.