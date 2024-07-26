«Рак не делает различий»: 38-летний фанат фитнеса рассказал о симптомах болезни, которые он игнорировал

«У меня нет слов… Какого черта! Это точно не входило в мои планы на ближайшую пятилетку, — с трудом сдерживает эмоции в соцсетях 38-летний австралиец Говинд Сандху. — Я думал, что нахожусь на пике своей формы. Мне казалось, что я никогда не был сильнее, здоровее, чем сейчас. Я бегал марафоны и супермарафоны, занимался кроссфитом, правильно питался, принимал витамины и другие полезные добавки, соблюдал режим сна. И вот теперь мне поставили лимфому 4-й стадии».