Учимся читать общий анализ крови: подробная инструкция от терапевта

Бывает, что после физических нагрузок, перенесенных ОРВИ или во время менструации показатели ОАК могут отклоняться от нормы. Поэтому врач обязательно попросит пересдать анализы. Если же отклонение сохраняется и продолжается длительное время, это говорит о патологии.