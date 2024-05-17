Учимся читать общий анализ крови: подробная инструкция от терапевта

Есть несколько базовых показателей здоровья, которые нужно контролировать. Это артериальное давление, частота пульса, вес и окружность талии, уровень холестерина и сахара в крови, а также общий анализ крови (ОАК).
Бывает, что после физических нагрузок, перенесенных ОРВИ или во время менструации показатели ОАК могут отклоняться от нормы. Поэтому врач обязательно попросит пересдать анализы. Если же отклонение сохраняется и продолжается длительное время, это говорит о патологии.
Не стоит ставить себе диагноз по анализам и уж тем более назначать лечение. Однако знать, что могут означать те или иные отклонения от нормы, будет нелишним.
«Полный анализ крови нужен для того, чтобы оценить общее состояние здоровья. Он также помогает выявить широкий спектр заболеваний, включая анемию, инфекции и лейкемию», — говорит терапевт Евгений Батаев.
СОЭ (скорость оседания эритроцитов)
Норма для женщин — 2-15 мм/ч, для мужчин — 2-10 мм/ч.
Повышение СОЭ характерно при:
беременности;
обострении хронических заболеваний;
отравлении;
анемии;
заболеваниях соединительной ткани;
инфекционно-воспалительных заболеваниях;
болезнях печени и почек.
Снижение СОЭ наблюдается при таких состояниях, как:
гемоглобинопатия (наследственная болезнь, при которой нарушается синтез гемоглобина);
серповидноклеточная анемия;
эритремия (разновидность лейкоза);
реактивный эритроцитоз;
гипофибриногенемия;
прием некоторых лекарств (кортикостероидов, салицилатов, хлорида кальция и др.).
Лимфоциты
Норма — 19-37%.
Повышение уровня лимфоцитов может указывать на:
сифилис;
токсоплазмоз (паразитарная инфекция);
туберкулез;
цитомегаловирусная инфекция;
гепатит А, B или C;
гипотиреоз (снижение функций щитовидной железы);
лимфома (онкологическое заболевание лимфатической системы);
острый или хронический лимфобластный лейкоз (агрессивные формы рака).
Снижение уровня наблюдается при:
апластической анемии;
химиотерапии и лучевой терапии;
вирусных и бактериальных инфекциях;
лимфоме Ходжкина (злокачественное заболевание лимфоидной ткани);
приеме иммунодепрессантов;
системной красной волчанке;
недоедании;
анорексии;
тяжелом комбинированном иммунодефиците.
Моноциты
Норма — 3-11%.
Повышение уровня характерно в следующих случаях:
бактериальныхе инфекции, в том числе туберкулез, малярия, сифилис, тиф и бруцеллез;
многие инфекции вирусного происхождения;
моноцитарный и миелоидный лейкозы (заболевания системы кроветворения);
вдыхание некоторых веществ неорганической или инфекционной природы;
злокачественные образования;
ревматические заболевания;
период реконвалесценции и реабилитации;
перенесенные операции.
Снижение уровня моноцитов может быть из-за:
нехватки витаминов группы B, в том числе фолиевой кислоты;
химиотерапии;
лечения глюкокортикостероидами;
ВИЧ или СПИДа;
состояния при сепсисе;
полиорганной недостаточности;
отравления;
тяжелых форм лейкоза;
ожогов и других сложных травм;
хронического стресса;
физического истощения.
Лейкоциты
Норма — 4-10 × 109 / л.
Повышение уровня лейкоцитов в крови называют лейкоцитозом, а снижение белых кровяных телец — лейкопенией.
Лейкопения характерна при:
циррозе печени;
системной красной волчанке;
лимфогранулематозе;
лейкозе;
гипоплазии костного мозга;
приеме некоторых лекарств;
лучевой болезни;
гепатите;
малярии;
кори.
Лейкоцитоз может быть физиологическим и патологическим.
Физиологический лейкоцитоз характерен при:
беременности и родах;
предменструальном периоде;
усиленных физических нагрузках, перегреве или переохлаждении;
повышенном психоэмоциональном перенапряжении.
Патологический лейкоцитоз может быть при:
гнойных воспалительных заболеваниях;
тяжелых ожогах;
применении инсулина;
злокачественных опухолях;
эпилепсии;
сильном отравлении;
аллергических реакциях.
Тромбоциты
Норма — 178-318 × 109 / л.
Повышенные тромбоциты могут указывать на:
колит;
туберкулез;
остеомиелит;
заболевания суставов;
злокачественные новообразования;
цирроз печени;
миелофиброз;
период реабилитации после операций.
Снижение тромбоцитов характерно при таких состояниях, как:
лейкоз;
СПИД;
отравление алкоголем, лекарствами или химикатами;
длительная терапия антибиотиками, гормональными лекарствами, нитроглицерином, а также антигистаминными препаратами;
апластическая анемия;
заболевания костного мозга.
Гематокрит
Норма для женщин — 36-42%, для мужчин — 40-48%.
Повышение свидетельствует о таких состояниях, как:
обезвоживание;
перитонит;
тяжелые обширные ожоги;
полицитемия.
Снижение гематокрита может указывать на:
анемию;
патологии сердца;
заболевания сосудов;
патологии почек;
хроническую гиперазотемию (повышение уровня азота в крови).
Эритроциты
Норма для женщин — 3,9-4,7, для мужчин — 4-5.
Повышение уровня эритроцитов в ОАК чаще всего возникает при:
кислородном голодании организма;
перенесенном обезвоживании и нарушении водно-солевого баланса;
приобретенных пороках сердца, возникших, к примеру, после тяжелого инфекционного заболевания;
нарушении функции коры надпочечников;
передозировка препаратами из группы глюкокортикостероидов;
эритремии.
Сниженные эритроциты наблюдаются при:
железодефицитной анемии;
беременности во втором и третьем триместрах;
перенесенных кровопотерях и снижении ОЦК — объема циркулирующей крови);
заболеваниях красного костного мозга;
хронических воспалительных заболеваниях.
Гемоглобин
Норма для женщин — 120-140 ммоль/л, для мужчин — 130-160 ммоль/л.
Повышенный гемоглобин характерен при:
повышенном содержании тромбоцитов в крови;
нарушении водно-солевого баланса после длительной диареи или рвоты;
сгущении крови из-за нарушений функции свертывания;
передозировке противоанемическими препаратами;
эритремии.
Пониженный уровень гемоглобина может означать:
железодефицитную анемию;
внутреннее кровотечение;
онкологические новообразования;
поражение костного мозга;
нарушение работы почек.