Не пускает в кровь токсины: эндокринолог Павлова назвала овощ, полезный для кишечника

Бактерии, которые живут в нашем кишечнике, влияют на его здоровье. И улучшить его вполне реально, причем зачастую в роли терапевтического средства выступают не таблетки, а определенные продукты.
Ученые в США
Эксперимент проводили на мышах, но ученые уверены, что все сделанные ими выводы распространяются и на людей, ведь проявления воспалительных заболеваний кишечника у грызунов полностью такие же, как и у нас.
Итак, удивительными свойствами обладает свежая краснокочанная капуста, сделали выводы исследователи. Они имеют многообещающие последствия для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кишечника. Правда, механизм действия овоща пока ученым неясен.
Стимулирует иммунные клетки и защищает от токсинов
«Симптомы воспалительных кишечных заболеваний сок краснокочанной капусты облегчает за счет стимуляции роста полезных бактерий и последующего изменения состава кишечной микробиоты, — комментирует исследование ученых врач. — Увеличивается выработка не только короткоцепочечных жирных кислот, но и других метаболитов (ферментов, витаминов, аминокислот) бактериального происхождения».
По словам Павловой, свежий капустный сок полезен также тем, что:
улучшает барьерную функцию кишечника, препятствуя попаданию в кровоток и ткани люминального содержимого (из просвета кишки) токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов;
стимулирует иммунные Т-клетки, способствуя противовоспалительному балансу.
Польза капусты
Эндокринолог отмечает, что в целом полезна любая кочанная капуста. В первую очередь тем, что в ней содержатся полезная клетчатка и фолиевая кислота — витамин B9. Он необходим для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Его нехватка может критично сказаться на работе всего организма — например, страдает заживление всех слизистых: пищевода, желудка, кишечника, глаз.
Ну а поистине волшебными свойствами обладает квашеная капуста. Она снижает онкологические риски, благодаря восстановлению целостности кишечной стенки, укрепляет иммунитет, поскольку часть иммунной ткани находится в кишечнике.