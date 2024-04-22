Не пускает в кровь токсины: эндокринолог Павлова назвала овощ, полезный для кишечника

Эндокринолог отмечает, что в целом полезна любая кочанная капуста. В первую очередь тем, что в ней содержатся полезная клетчатка и фолиевая кислота — витамин B9. Он необходим для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Его нехватка может критично сказаться на работе всего организма — например, страдает заживление всех слизистых : пищевода, желудка, кишечника, глаз.