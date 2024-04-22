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Не пускает в кровь токсины: эндокринолог Павлова назвала овощ, полезный для кишечника

Появились новые научные данные о пользе овоща, который мы, к сожалению, едим не очень часто. Оказывается, зря. Результаты эксперимента исследователей прокомментировала врач-эндокринолог.

22 апреля 20242
краснокочанная капуста
Источник:

iStockphoto

Бактерии, которые живут в нашем кишечнике, влияют на его здоровье. И улучшить его вполне реально, причем зачастую в роли терапевтического средства выступают не таблетки, а определенные продукты.

Ученые в США опубликовали исследование, которое подтвердило, что есть «пищевые способы» профилактики и лечения воспалительных заболеваний кишечника, которые в том числе облегчают симптомы язвенного колита и болезни Крона.

Эксперимент проводили на мышах, но ученые уверены, что все сделанные ими выводы распространяются и на людей, ведь проявления воспалительных заболеваний кишечника у грызунов полностью такие же, как и у нас.

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Итак, удивительными свойствами обладает свежая краснокочанная капуста, сделали выводы исследователи. Они имеют многообещающие последствия для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кишечника. Правда, механизм действия овоща пока ученым неясен.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

Стимулирует иммунные клетки и защищает от токсинов

«Симптомы воспалительных кишечных заболеваний сок краснокочанной капусты облегчает за счет стимуляции роста полезных бактерий и последующего изменения состава кишечной микробиоты, — комментирует исследование ученых врач. — Увеличивается выработка не только короткоцепочечных жирных кислот, но и других метаболитов (ферментов, витаминов, аминокислот) бактериального происхождения». 

По словам Павловой, свежий капустный сок полезен также тем, что:

  • улучшает барьерную функцию кишечника, препятствуя попаданию в кровоток и ткани люминального содержимого (из просвета кишки) токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов;

  • стимулирует иммунные Т-клетки, способствуя противовоспалительному балансу.

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Польза капусты

Эндокринолог отмечает, что в целом полезна любая кочанная капуста. В первую очередь тем, что в ней содержатся полезная клетчатка и фолиевая кислота — витамин B9. Он необходим для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Его нехватка может критично сказаться на работе всего организма — например, страдает заживление всех слизистых: пищевода, желудка, кишечника, глаз.

Ну а поистине волшебными свойствами обладает квашеная капуста. Она снижает онкологические риски, благодаря восстановлению целостности кишечной стенки, укрепляет иммунитет, поскольку часть иммунной ткани находится в кишечнике.

Автор текста:Анна Майская
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