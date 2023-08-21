Профессор Бокерия порекомендовала 10 фруктов и овощей, которые прокачают иммунитет

Этот фрукт не растет в России, однако сейчас сезон папайи, ее привозят и продают в магазинах. Обязательно купите, если никогда не пробовали. Папайя — это кладезь витаминов А, В, С, кроме того, в ней много калия, железа, магния, кальция, цинка. В плодах содержится папаин — вещество, схожее с желудочным секретом человека, помогающее расщеплять жиры и белки.