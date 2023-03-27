Снижает давление, сохраняет память и еще 5 замечательных свойств болгарского перца

Овощи и фрукты в ежедневном рационе должны присутствовать и у детей, и у взрослых. Они помогают правильной работе ЖКТ, надолго насыщают, контролируют уровень холестерина в крови, обеспечивают правильную работу сердца.
Если говорить о болгарском перце, то этот овощ можно купить в магазинах практически в любое время года. Он прекрасно сочетается с мясом, картофелем, рыбой, другими овощами и различными гарнирами. Кроме того, болгарский перец — это еще и находка для здоровья всего организма.
Вот 7 причин, почему точно стоит включить болгарский перец в свой ежедневный рацион.
1. Помогает защищать клетки от разрушения
Болгарский перец содержит природный пигмент под названием ликопин, который также содержится в арбузе, помидорах, гуаве и розовом грейпфруте. Больше всего его именно в красном болгарском перце.
Согласно отчету, опубликованному в Nutrients, ликопин — это один из растительных пигментов, который помогает бороться со свободными радикалами в организме. Именно эти соединения могут повредить клетки, что создает окислительный стресс, который может привести к различным заболеваниям. Ликопин же помогает сдерживать свободные радикалы, следовательно, может понизить риск сердечно-сосудистых и других патологий.
2. Сохраняет зрение
Здесь уже выигрывают желтые и оранжевые болгарские перцы. Они содержат два природных пигмента — зеаксантин и лютеин, — которые также классифицируются как каротиноиды. Согласно
3. Улучшает когнитивные функции
В болгарских перцах много витамина С — в разы больше, чем в любых цитрусах! Европейские ученые
4. Повышает иммунитет
Здесь все решает витамин А, которым тоже богат болгарский перец. Этот микроэлемент
Витамин А также необходим для построения защитных клеток, которые борются с инфекционными заболеваниями.
5. Улучшает настроение
В этом овоще содержится как минимум 35 % от рекомендуемой суточной нормы витамина В6 — он, как
6. Ускоряет метаболизм
В болгарском перце содержится вещество капсантин — это соединение ярко-красного цвета, оно также есть в кайенском перце и в перце чили.
7. Контролирует артериальное давление
Все дело в пигменте кверцетине,
Безусловно, лекарства от гипертонии болгарский перец заменить не сможет, но зато станет отличной профилактикой этого заболевания.