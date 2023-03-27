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Снижает давление, сохраняет память и еще 5 замечательных свойств болгарского перца

Этот овощ можно добавлять в супы, салаты, гарниры, некоторые любят порубить его соломкой в качестве полезного перекуса. Чем так хорош болгарский перец? Объясняют ученые.

27 марта 2023
Снижает давление, сохраняет память и еще 5 замечательных свойств болгарского перца
Источник:
freepik

Овощи и фрукты в ежедневном рационе должны присутствовать и у детей, и у взрослых. Они помогают правильной работе ЖКТ, надолго насыщают, контролируют уровень холестерина в крови, обеспечивают правильную работу сердца.

Если говорить о болгарском перце, то этот овощ можно купить в магазинах практически в любое время года. Он прекрасно сочетается с мясом, картофелем, рыбой, другими овощами и различными гарнирами. Кроме того, болгарский перец — это еще и находка для здоровья всего организма.

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Вот 7 причин, почему точно стоит включить болгарский перец в свой ежедневный рацион.

1. Помогает защищать клетки от разрушения

Болгарский перец содержит природный пигмент под названием ликопин, который также содержится в арбузе, помидорах, гуаве и розовом грейпфруте. Больше всего его именно в красном болгарском перце.

Согласно отчету, опубликованному в Nutrients, ликопин — это один из растительных пигментов, который помогает бороться со свободными радикалами в организме. Именно эти соединения могут повредить клетки, что создает окислительный стресс, который может привести к различным заболеваниям. Ликопин же помогает сдерживать свободные радикалы, следовательно, может понизить риск сердечно-сосудистых и других патологий.

2. Сохраняет зрение

Здесь уже выигрывают желтые и оранжевые болгарские перцы. Они содержат два природных пигмента — зеаксантин и лютеин, — которые также классифицируются как каротиноиды. Согласно исследованию, именно эти пигменты сохраняют здоровье глаз: помогают профилактировать катаракту, а также уберегают от вредного синего света, из-за которого может упасть зрение.

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3. Улучшает когнитивные функции

В болгарских перцах много витамина С — в разы больше, чем в любых цитрусах! Европейские ученые пришли к выводу: между дефицитом этого витамина и проблемами с памятью и мышлением есть связь. Оказывается, люди, которые страдали от дефицита витамина С, в разы чаще жаловались на раннее угасание памяти и остроту ума. Кроме того, они были сильнее подвержены депрессиям и другим психическим расстройствам.

4. Повышает иммунитет

Здесь все решает витамин А, которым тоже богат болгарский перец. Этот микроэлемент помогает иммунитету, а его дефицит может спровоцировать плохое усвоение питательных веществ, особенно если вы недавно перенесли инфекционное заболевание.

Витамин А также необходим для построения защитных клеток, которые борются с инфекционными заболеваниями.

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5. Улучшает настроение

В этом овоще содержится как минимум 35 % от рекомендуемой суточной нормы витамина В6 — он, как выяснили ученые, может повышать настроение и даже защищать от депрессии. В некоторых исследованиях эксперты даже приходили к выводу, что пациентам с диагностированной депрессией нужно прописывать добавки с витамином В6. Поэтому если вам вдруг станет грустно, попробуйте съесть болгарский перец — точно полезнее, чем шоколадка.

6. Ускоряет метаболизм

В болгарском перце содержится вещество капсантин — это соединение ярко-красного цвета, оно также есть в кайенском перце и в перце чили.

Исследование, проведенное на мышах, показало: когда грызунов кормили капсантином, то они активнее теряли вес, кроме того, у них нормализовался уровень холестерина в крови. Ученые сделали вывод, что «капсантин помогает потенциально вызвать небольшое увеличение скорости метаболизма».

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7. Контролирует артериальное давление

Все дело в пигменте кверцетине, пишет ETNT. Он входит в группу флавоноидов и действует в организме как мощный антиоксидант. За счет своих мощных свойств он способен контролировать уровень артериального давления. Это доказало и исследование британских ученых: у крыс, которых кормили едой, богатой кверцетином, за 5 недель показатели артериального давления упали на 23 %.

Безусловно, лекарства от гипертонии болгарский перец заменить не сможет, но зато станет отличной профилактикой этого заболевания.

Автор текста:Софья Хромова
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