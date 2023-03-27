Снижает давление, сохраняет память и еще 5 замечательных свойств болгарского перца

Вот 7 причин, почему точно стоит включить болгарский перец в свой ежедневный рацион.

1. Помогает защищать клетки от разрушения

Болгарский перец содержит природный пигмент под названием ликопин, который также содержится в арбузе, помидорах, гуаве и розовом грейпфруте. Больше всего его именно в красном болгарском перце.

Согласно отчету, опубликованному в Nutrients, ликопин — это один из растительных пигментов, который помогает бороться со свободными радикалами в организме. Именно эти соединения могут повредить клетки, что создает окислительный стресс, который может привести к различным заболеваниям. Ликопин же помогает сдерживать свободные радикалы, следовательно, может понизить риск сердечно-сосудистых и других патологий.

2. Сохраняет зрение