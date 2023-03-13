Ученые университета Южной Австралии объяснили, зачем кормить мужа цветными овощами

Рак предстательной железы — один из самых распространенных среди мужчин видов рака. Современная медицина не может полностью предотвратить эту болезнь, однако риски способны снизить простые меры профилактики: здоровый образ жизни и грамотно составленный рацион.

Есть данные, что переизбыток молочных продуктов и дефицит витамина Е в меню серьезно повышают риск развития этого онкологического заболевания . Ученые Университета Южной Австралии нашли связь между этим недугом и концентрациями определенных микроэлементов в плазме крови. Результат их работы опубликован в журнале Cancers.