Ученые университета Южной Австралии объяснили, зачем кормить мужа цветными овощами

Рак предстательной железы — один из самых распространенных среди мужчин видов рака. Современная медицина не может полностью предотвратить эту болезнь, однако риски способны снизить простые меры профилактики: здоровый образ жизни и грамотно составленный рацион.
Есть данные, что переизбыток молочных продуктов и дефицит витамина Е в меню серьезно повышают риск развития этого онкологического заболевания. Ученые Университета Южной Австралии нашли связь между этим недугом и концентрациями определенных микроэлементов в плазме крови. Результат их работы опубликован в журнале Cancers.
Авторы исследования сравнили концентрации микроэлементов в плазме крови 106 человек с диагностированным раком простаты и 132 здоровых мужчин. В плазме онкобольных ученые зафиксировали низкие уровни ликопина и селена, но высокие уровни железа, серы и кальция.
По этой причине исследователи посоветовали для профилактики рака предстательной железы чаще есть продукты с ликопином и селеном. Ликопин можно найти в следующих продуктах:
помидоры;
дыня;
тыква;
красный перец;
редис;
арбуз;
клюква.
А селен можно найти в орехах, кукурузе, брокколи, горохе, чечевице, печени и белой рыбе.
Авторы работы подчеркивают: лучше получать важные микроэлементы из пищи, а не из витаминных добавок.
Один из способов обеспечить свой организм полным набором необходимых витаминов и микроэлементов — перейти на средиземноморскую диету. В ней присутствуют оливковое масло и оливки, свежие овощи, рыба и морепродукты, мясо, зелень, паста и рис. Ну или как минимум нужно просто постараться почаще есть цветные овощи и фрукты. Подробнее о том, какие полезные свойства и противопоказания есть у продуктов разных цветов, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Зачастую мужчины сами не замечают, как из-за безобидных на первый взгляд ежедневных привычек убивают здоровье. Например, обычный для многих недосып или неудачно купленные брюки не по размеру могут доставить массу проблем. О других опасных для мужского здоровья привычках по версии уролога можно прочитать ЗДЕСЬ.