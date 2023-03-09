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Для красоты и крепкого иммунитета: 6 продуктов, которые стоит добавить в свой рацион этой весной

Весной наш организм требует особого внимания и заботы. После зимы необходимо восстанавливать ресурсы. Узнайте, какие продукты помогут вам оставаться здоровыми в этот период.

9 марта 2023
весна гормоны
Источник:
iStockphoto

Есть мнение, будто самое тяжелое время для нашего организма — зима. Поэтому многие считают, что именно в этот сезон нужно налегать на витамины и при любой возможности баловать себя свежими овощами и фруктами. А вот весной, мол, организм сам начинает восстанавливаться за счет солнца, первого тепла и еды.

Частично это так, сообщается в телеграм-канале «Здоровое питание». Однако в реальности самым тягостным для нашего организма месяцем считается март: за зиму все запасы полезных веществ успели истощиться, солнце пусть и светит, но не так часто, и еще не приносит достаточно пользы.

Как помочь пережить это время своему организму? Добавить в свой рацион больше продуктов с витамином С.

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Очень многие люди чувствуют себя весной уставшими и измотанными. О том, что поможет стать более бодрым в этот сезон, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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