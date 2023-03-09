Для красоты и крепкого иммунитета: 6 продуктов, которые стоит добавить в свой рацион этой весной

Есть мнение, будто самое тяжелое время для нашего организма — зима. Поэтому многие считают, что именно в этот сезон нужно налегать на витамины и при любой возможности баловать себя свежими овощами и фруктами. А вот весной, мол, организм сам начинает восстанавливаться за счет солнца, первого тепла и еды.

Частично это так, сообщается в телеграм-канале «Здоровое питание». Однако в реальности самым тягостным для нашего организма месяцем считается март: за зиму все запасы полезных веществ успели истощиться, солнце пусть и светит, но не так часто, и еще не приносит достаточно пользы.

Как помочь пережить это время своему организму? Добавить в свой рацион больше продуктов с витамином С.