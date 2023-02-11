К концу зимы мы часто чувствуем себя совсем обессиленными. По мнению диетолога Аны Тодорович, есть несколько факторов, провоцирующих весеннюю усталость. Солнца все еще мало, тепла не хватает, свежих полезных овощей и фруктов по доступным ценам — тоже. Кроме того, в морозное время года мы реже гуляем на свежем воздухе и чаще едим жирную и тяжелую пищу.
Разберемся, что можно сделать, чтобы встретить новый сезон полным сил и энергии.
Как поясняет эксперт, из-за дефицита солнечного света в нашем теле стремительно снижается выработка гормона счастья — серотонина. Кроме того, в этот же период в организме возрастает количество гормона сна мелатонина. В итоге мы чувствуем себя усталыми и сонливыми. С наступлением тепла нужно некоторое время, чтобы количество этих двух гормонов пришло в норму. В итоге многие к концу зимы и в начале весны страдают от следующих симптомов:
боль в мышцах и суставах;
першение в горле;
постоянная усталость;
проблемы с пробуждением;
проблемы с памятью;
снижение концентрации внимания;
головные боли.
Кто чаще всего сталкивается с синдромом весенней усталости? Как поясняет Тодорович, проблемы со здоровьем к концу зимы зачастую начинаются у трудоголиков. Такие люди слишком заняты, чтобы правильно и сбалансированно питаться, заниматься спортом. Кроме того, они нередко пропускают приемы пищи, пьют слишком много кофе, курят и очень редко гуляют.
Такой образ жизни медленно, но верно подтачивает ресурсы организма, пишет издание
Помочь подготовить свое здоровье к весне помогут следующие советы.
Старайтесь почаще гулять на свежем воздухе. На выходных выбирайтесь в парк или за город;
Не пропускайте солнечные деньки и постарайтесь по возможности минимум 15-20 минут в день проводить на солнце;
Сократите потребление жирной, жареной и сильно переработанной еды;
Включите в свой ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов;
Не забывайте пить достаточно воды. Норма употребления жидкости человеком — 30-50 мл на 1 кг веса, это примерно 2-2,5 литра в день. В жаркие дни или во время занятий спортом норма воды становится еще больше;
Бросайте курить и ограничьте потребление спиртного;
Научитесь грамотно преодолевать стресс;
Займитесь спортом: подойдут йога, пилатес, плавание. Главное — выбрать занятие, которое будет приносить вам удовольствие.