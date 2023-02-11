К концу зимы мы часто чувствуем себя совсем обессиленными. По мнению диетолога Аны Тодорович, есть несколько факторов, провоцирующих весеннюю усталость. Солнца все еще мало, тепла не хватает, свежих полезных овощей и фруктов по доступным ценам — тоже. Кроме того, в морозное время года мы реже гуляем на свежем воздухе и чаще едим жирную и тяжелую пищу.

Разберемся, что можно сделать, чтобы встретить новый сезон полным сил и энергии.