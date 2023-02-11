признаки проблем с печенью
Фото
iStockphoto

К концу зимы мы часто чувствуем себя совсем обессиленными. По мнению диетолога Аны Тодорович, есть несколько факторов, провоцирующих весеннюю усталость. Солнца все еще мало, тепла не хватает, свежих полезных овощей и фруктов по доступным ценам — тоже. Кроме того, в морозное время года мы реже гуляем на свежем воздухе и чаще едим жирную и тяжелую пищу.

Разберемся, что можно сделать, чтобы встретить новый сезон полным сил и энергии.

Читайте также

Как поясняет эксперт, из-за дефицита солнечного света в нашем теле стремительно снижается выработка гормона счастья — серотонина. Кроме того, в этот же период в организме возрастает количество гормона сна мелатонина. В итоге мы чувствуем себя усталыми и сонливыми. С наступлением тепла нужно некоторое время, чтобы количество этих двух гормонов пришло в норму. В итоге многие к концу зимы и в начале весны страдают от следующих симптомов:

  • боль в мышцах и суставах;

  • першение в горле;

  • постоянная усталость;

  • проблемы с пробуждением;

  • проблемы с памятью;

  • снижение концентрации внимания;

  • головные боли.

Читайте также

Кто чаще всего сталкивается с синдромом весенней усталости? Как поясняет Тодорович, проблемы со здоровьем к концу зимы зачастую начинаются у трудоголиков. Такие люди слишком заняты, чтобы правильно и сбалансированно питаться, заниматься спортом. Кроме того, они нередко пропускают приемы пищи, пьют слишком много кофе, курят и очень редко гуляют.

Такой образ жизни медленно, но верно подтачивает ресурсы организма, пишет издание «Политика».

Читайте также

Помочь подготовить свое здоровье к весне помогут следующие советы.

  • Старайтесь почаще гулять на свежем воздухе. На выходных выбирайтесь в парк или за город;

  • Не пропускайте солнечные деньки и постарайтесь по возможности минимум 15-20 минут в день проводить на солнце;

  • Сократите потребление жирной, жареной и сильно переработанной еды;

  • Включите в свой ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов;

  • Не забывайте пить достаточно воды. Норма употребления жидкости человеком — 30-50 мл на 1 кг веса, это примерно 2-2,5 литра в день. В жаркие дни или во время занятий спортом норма воды становится еще больше;

  • Бросайте курить и ограничьте потребление спиртного;

  • Научитесь грамотно преодолевать стресс;

  • Займитесь спортом: подойдут йога, пилатес, плавание. Главное — выбрать занятие, которое будет приносить вам удовольствие.

Дарья Гапионок