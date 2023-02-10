Отрицать влияние на организм условий внешней среды бессмысленно. Но кто-то из нас почти не замечает, что настроение и самочувствие в ясные солнечные дни и в пасмурные меняется, а кто-то оказывается практически выбитым из колеи из-за недомоганий, головной боли или проблем с суставами.

Почему возникает метеозависимость и можно ли от нее избавиться? Нужно ли обращаться с этой проблемой к врачу? В этом вопросе «Доктор Питер» разбирался совместно с врачом-неврологом, мануальным терапевтом клиники «АБИА» Николаем Державиным.