Бывают такие дни, когда совсем нет сил и желания что-то делать — даже приготовить себе еду, не говоря уже об обязательных рутинных делах и рабочих задачах.

Такие приступы лени, безволия и хандры, которые случаются с нами изредка, — это норма. Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени морально чувствовать себя неважно. Главное — не погружаться в уныние и печаль надолго.

Вот 10 простых способов, которые не займут много времени и помогут взбодриться. Главное — решиться хотя бы на одно из действий.