Все люди врут: 5 способов вывести лжецов на чистую воду

Все врут. Возможно, вы помните, что так говорил актер Хью Лори устами доктора Хауса. Но на самом деле это высказывание изначально принадлежит Альберту Эйнштейну, который утверждал, что «все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает».
Как бы то ни было, обманывают люди не просто веками, а тысячелетиями. Если верить историкам, еще во времена верхнего палеолита кроманьонцы усвоили, что не всегда полезно быть честными. Правда, потом они еще поняли, что за свой обман можно поплатиться, но это уже другая история.
Почему ложь сложно скрыть?
Психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения
Экс-сотрудник спецслужб, психолог-физиогномист Артем Павлов объясняет: у многих людей организм будто противится обману. Для него это стрессовая ситуация и реагирует он соответствующе: скачком давления, выбросом гормонов, напряженными мышцами и учащенным дыханием.
«Эволюция сформировала ряд стрессовых реакций, которые могут указывать на страх разоблачения, — говорит эксперт. — Среди них, например, тошнота и „медвежья болезнь“ — это когда человек от страха стремится скорее опорожнить кишечник».
Но вот в чем загвоздка, а если человек не лжет, а реально нервничает? Может, ему неприятна тема разговора или же он понимает, что правда тоже звучит не очень. В общем, стрессовая реакция есть, а обмана нет.
«Чтобы распознавать ложь, детективы и следователи сегодня пользуются профайлингом, — говорит Артем Павлов. — Эта методика возникла в 1888 году вместе с появлением Джека Потрошителя. Профайлинг — процесс, при котором исследователь изучает модель поведения конкретного человека, а затем определяет его психотип и другие особенности. По сути, профайлинг помогает определить, как бы именно этот человек солгал».
Все врут по-разному
Реакции на стресс у всех людей отличаются. Кто-то плачет, кто-то отшучивается или отмалчивается, кто-то идет в атаку. Значит, и лгать они будут по-разному. И это сложная задача — определить, кто перед вами на самом деле: патологический лжец или же очень нервничающий человек.
3 параметра определения лжеца
Психотип. По сути, это «скелет» психики. Например, высокочувствительным людям сложно лгать, их выдают все реакции. А те, кто «врет и не краснеет», будут стоять на своем, даже если уже все улики против них.
Ценности. То, что заложено в детстве. Если ребенок регулярно ловил родителей на лжи, то в его квартире мира — это не проступок, а норма. Но выяснить эти ценности можно, лишь поговорив с человеком по душам.
Контекст. Недосып, состояние здоровья, даже банальный голод влияют на поведение человека и его решения. Когда мы чувствуем себя некомфортно, то можем нервничать, даже если не собираемся лгать.
Как отличить стресс от лжи — 5 советов эксперта
Артем Павлов объясняет: это так называемая техника «мягкой беседы», она состоит из 5 шагов.
Определите психотип
В помощь любая методика — оперативная психодиагностика, научная физиогномика, анализ поведения.
Узнайте ценности
Спросите, к чему человек стремится и что считает важным в жизни. Если он просит большую сумму взаймы, поймите, зачем вообще ему нужны деньги. Так вы с большей вероятностью поймете, получите ли их обратно.
Наблюдайте за его обычным поведением
Оно еще называется константным: как сидит, как жестикулирует, как общается в обычной жизни. Тогда его можно будет сравнить с поведением в стрессовом состоянии.
Мягко заговорите о том, что вас интересует
Если поведение собеседника изменилось, то вероятность стресса и лжи высока.
Не давите
Когда начинаются крики и обвинения, стресс собеседнику обеспечен. И тогда уже сложно будет понять, это защитная реакция на агрессию или же обман.
По материалам Psychologies.