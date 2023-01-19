Все люди врут: 5 способов вывести лжецов на чистую воду

Экс-сотрудник спецслужб, психолог-физиогномист Артем Павлов объясняет: у многих людей организм будто противится обману. Для него это стрессовая ситуация и реагирует он соответствующе: скачком давления, выбросом гормонов, напряженными мышцами и учащенным дыханием.

«Эволюция сформировала ряд стрессовых реакций, которые могут указывать на страх разоблачения, — говорит эксперт. — Среди них, например, тошнота и „медвежья болезнь“ — это когда человек от страха стремится скорее опорожнить кишечник».

Но вот в чем загвоздка, а если человек не лжет, а реально нервничает? Может, ему неприятна тема разговора или же он понимает, что правда тоже звучит не очень. В общем, стрессовая реакция есть, а обмана нет.

«Чтобы распознавать ложь, детективы и следователи сегодня пользуются профайлингом, — говорит Артем Павлов. — Эта методика возникла в 1888 году вместе с появлением Джека Потрошителя. Профайлинг — процесс, при котором исследователь изучает модель поведения конкретного человека, а затем определяет его психотип и другие особенности. По сути, профайлинг помогает определить, как бы именно этот человек солгал».

Все врут по-разному

Реакции на стресс у всех людей отличаются. Кто-то плачет, кто-то отшучивается или отмалчивается, кто-то идет в атаку. Значит, и лгать они будут по-разному. И это сложная задача — определить, кто перед вами на самом деле: патологический лжец или же очень нервничающий человек.