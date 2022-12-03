Гормональный будильник: эндокринолог Павлова назвала лучшее время для работы и спорта

Современному человеку трудно обойтись без грамотного тайм-менеджмента. Проще говоря, вам станет куда удобнее жить, если вы будете знать хотя бы примерный распорядок своего дня. Тем более что все врачи едины во мнении: ложиться спать, просыпаться и есть лучше примерно в одно и то же время.
Но какое время оптимально для разных дел? Об этом в своем
По словам врача, полезно свой день выстраивать физиологично — то есть так, чтобы действовать не наперекор своему организму, а принимая во внимание его особенности. Именно так проще жить и поддерживать свое тело в форме.
Ни для кого не секрет, что в нашем организме все процессы идут по часам. Главное правило, чтобы эти часы «запустить» — лечь спать вовремя.
Уже в 21 час происходит выброс гормона мелатонина, который подготавливает нас к ночному отдыху. Лучше в это время замедлиться и закончить все свои дела.
В 22:00 по идеальному сценарию лучше уже находиться в постели — можно, например, почитать перед сном. Свет лучше уже приглушить. В это же время запускаются механизмы обновления организма.
В 23 часа свет нужно выключить и в идеале заснуть. В темной комнате мелатонин выделяется активнее, он повышает уровень гормона сытости лептина и снижает уровень гормона голода грелина. В это же время стартует выработка соматотропина, который отвечает за рост мышц.
С часу ночи до трех — время работы для печени: этот орган занимается обезвреживанием опасных веществ. Если в это время не спать, печень будет производить глюкозу. Это чревато сбоем углеводного обмена.
Затем, до 4 утра, уровень мелатонина медленно падает, а уровень кортизола возрастает. С 5 утра до 7 — время активной работы толстого кишечника. В это время стоит просыпаться тем, кто страдает от запоров.
Вообще оптимальный период для пробуждения — от 6 до 7 утра. Именно в эти часы в кровь попадает гормон эндорфин.
Это же время как нельзя лучше подходит для зачатия: у мужчин в эти часы на пике находится тестостерон, у женщин в определенной фазе цикла — высокий уровень репродуктивных гормонов.
Завтрак лучше устроить себе в течение 40 минут после пробуждения.
С 10 до 14 — идеальное время для учебы и работы. Дело в том, что именно в эти часы в нашем теле много ДГЭА прогормона, который отвечает за память и внимание. А лучшие часы для спортзала — с 11 до 13, в это время наше тело максимально выносливо.
В период с часу до трех дня нужно организовать обед — в это время еда отлично усваивается. А в 15 часов мы чувствуем себя максимально утомленными. Но, как ни поразительно, это идеальное время для секса: у мужчин в крови в этот момент много эстрогена, который увеличивает эмоциальное присутствие, у женщин все еще много кортизола в крови, который помогает быть более энергичным.
После этого в идеале стоит поспать минут 20 — это помогло бы повысить творческий потенциал. Увы, мало кто может позволить себе такую роскошь.
С 16 часов до 18 начинается второй идеальный период для занятий фитнесом. При этом с 17 до 19 начинают активно работать почки, в это время стоит пить побольше воды. А растяжку идеально делать вечером — с 19 до 21.
Поужинать лучше до 20 часов — позже ЖКТ не будет работать столь активно.