Гормональный будильник: эндокринолог Павлова назвала лучшее время для работы и спорта

По словам врача, полезно свой день выстраивать физиологично — то есть так, чтобы действовать не наперекор своему организму, а принимая во внимание его особенности. Именно так проще жить и поддерживать свое тело в форме.

Ни для кого не секрет, что в нашем организме все процессы идут по часам. Главное правило, чтобы эти часы «запустить» — лечь спать вовремя.

Уже в 21 час происходит выброс гормона мелатонина, который подготавливает нас к ночному отдыху. Лучше в это время замедлиться и закончить все свои дела.

В 22:00 по идеальному сценарию лучше уже находиться в постели — можно, например, почитать перед сном. Свет лучше уже приглушить. В это же время запускаются механизмы обновления организма.

В 23 часа свет нужно выключить и в идеале заснуть. В темной комнате мелатонин выделяется активнее, он повышает уровень гормона сытости лептина и снижает уровень гормона голода грелина. В это же время стартует выработка соматотропина, который отвечает за рост мышц.