Каждый новый вариант коронавируса пугает россиян все меньше. Если год назад вируса боялись 12%, то появившийся в конце прошлого года подвид «омикрона» под названием «кракен» страшит только каждого десятого жителя страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Но эксперты советуют не недооценивать новый штамм — ведь речь о коварном вирусе, который способен вызвать серьезный сбой в организме. Особенно опасен ковид для маленьких детей и пожилых. Есть данные, что «кракен» чаще, чем другие штаммы, способен вызывать постковидный синдром, поскольку может долго сохраняться в клетках. Об этом заявила одна из ведущих иммунологов мира Акико Ивасаки.

Ковид в России усиливает позиции

После новогодних каникул в России отмечается рост заболеваемости ковидом — за первую рабочую неделю показатели выросли на 40,5%.

В минувшие понедельник и вторник в целом по стране выявлены 5478 и 5914 новых случаев заражения соответственно. Это максимум с 29 декабря.