Как заниматься спортом людям с лишним весом без вреда для здоровья

Плаванье — идеальный вариант

На мой взгляд врача-эндокринолога, людям с лишним весом стоит начать с физкультуры. Упражнения — как в детском саду: помахать руками, ногами, наклоны. При очень большом весе заниматься следует вообще сидя или лежа для снижения нагрузки на суставы. Само собой никаких приседаний и прыжков.

Занятия проводить необходимо ежедневно, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время до часа. Почему так? В наших мышцах находится запас энергии в виде гликогена, который «кормит» только мышечную ткань. Для того, чтобы его израсходовать, необходима физическая нагрузка на все группы мышц ежедневно. Но по чуть-чуть.

Оптимальным спортом для людей с лишним весом я считаю плавание. Практически отсутствует гравитационная нагрузка на суставы, и при этом задействованы все мышцы. А вот нагрузок на выносливость следует избегать , потому что они увеличивают инсулинорезистентность. У всех людей с ожирением есть инсулинорезистентность — много инсулина в крови, плохая чувствительность клеток организма к нему. Инсулин — гормон-анаболик, все, что человек съедает, он «запасает» в организме. Поэтому дополнительный инсулин от занятий спортом уж точно ни к чему.

Ну и забыть о популярном заблуждении «раз я позанимался спортом, то теперь могу хорошо покушать». Так лишний вес не сбросить.