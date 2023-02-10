Вакцинация — это надежная профилактика различных заболеваний. Ее огромное преимущество заключается в том, что человеку не придется потом лечиться от какой-нибудь неприятной и даже опасной болезни. Для выработки иммунного ответа нужно в среднем 3-4 недели. Поэтому большая часть вакцин вводится заранее. Против «сезонных» заболеваний тоже. Чем раньше, тем лучше, говорит эксперт.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
— Есть состояния, когда проводится экстренная вакцинация. Например, укус животного, которое может быть заражено бешенством. После такого инцидента привиться надо в короткие сроки, 6-ти кратно, по схеме. Дело в том, что бешенство дает практически 100 % летальность, — поясняет эксперт.
Другой пример — корь. Если человек контактировал с зараженным корью, но при этом он не привит от инфекции, то вакцину надо ввести как можно скорее — на все есть 72 часа.
От чего надо прививаться зимой
У взрослых каждые 10 лет проводится ревакцинация от дифтерии и столбняка вакциной АДС-М (просто мало кто об этом помнит-знает). Чтобы развился столбняк у взрослых, необходимо наличие раны, загрязненной землей со столбнячными спорами. По сути, любая рана, нанесенная ржавым инструментом, гвоздями, зараженная землей, — опасна в плане развития болезни. Такие травмы легко получить на даче или во время активного отдыха.
Помимо этого, зимой лучше привиться от клещевого энцефалита. Заболевание «редкое, но меткое». Укус клеща — достаточно распространенная ситуация у нас в стране. А вот чистый это клещ или зараженный — вопрос.
— Не исключен летальный исход, либо тяжелые последствия. Специфической терапии нет. Курс первичной вакцинации включает в себя 2 инъекции с интервалом 3-4 недели. Вторую инъекцию нужно сделать за 3-4 недели до предполагаемого начала сезона активности клещей, то есть условно до апреля. Соответственно оптимальный срок начала вакцинации от клещевого энцефалита — ноябрь — февраль, - поясняет Андрей Поздняков.
В марте уже начинать поздновато, в апреле — критически поздно. Через 6-12 месяцев от законченного первичного курса вакцинации следует первая ревакцинация. Лучше ее тоже провести зимой или в начале марта.
Надо ли прививать ребенка
Ответ однозначный: да, надо.
— Если ребенок не привит от клещевого энцефалита, — его лучше привить. Ведь дети, оказавшись на природе, более активно лазают в траве и не очень следят за правильной одеждой, поэтому риски быть укушенными у них выше, чем у взрослых. Детей от КЭ прививают с 3-х лет, схема и вакцины те же, что и у взрослых, но доза ниже в два раза. Все остальные прививки ставятся детям по графику, независимо от времени года, — поясняет инфекционист.
Важно: многие прививки сочетаются между собой, но не все. И решить вопрос с сезонностью, частотой и интервалом между вакцинацией помогает общий календарь прививок. Вакцину от клещевого энцефалита с другими не сочетают. Интервал должен быть не менее 2 недель, в идеале — месяц.