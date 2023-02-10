От чего надо прививаться зимой

У взрослых каждые 10 лет проводится ревакцинация от дифтерии и столбняка вакциной АДС-М (просто мало кто об этом помнит-знает). Чтобы развился столбняк у взрослых, необходимо наличие раны, загрязненной землей со столбнячными спорами. По сути, любая рана, нанесенная ржавым инструментом, гвоздями, зараженная землей, — опасна в плане развития болезни. Такие травмы легко получить на даче или во время активного отдыха.

Помимо этого, зимой лучше привиться от клещевого энцефалита. Заболевание «редкое, но меткое». Укус клеща — достаточно распространенная ситуация у нас в стране. А вот чистый это клещ или зараженный — вопрос.

— Не исключен летальный исход, либо тяжелые последствия. Специфической терапии нет. Курс первичной вакцинации включает в себя 2 инъекции с интервалом 3-4 недели. Вторую инъекцию нужно сделать за 3-4 недели до предполагаемого начала сезона активности клещей, то есть условно до апреля. Соответственно оптимальный срок начала вакцинации от клещевого энцефалита — ноябрь — февраль, - поясняет Андрей Поздняков.

В марте уже начинать поздновато, в апреле — критически поздно. Через 6-12 месяцев от законченного первичного курса вакцинации следует первая ревакцинация. Лучше ее тоже провести зимой или в начале марта.