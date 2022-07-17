Биолог Обласова назвала неочевидные бытовые способы заразиться столбняком

Пересаживаете ли вы цветы, или чистите картошку — вы в опасности. Конечно, везде себе «соломки» не подстелешь, а в это время ежедневные привычные занятия могут причинить нашему организму очень серьезный вред. Речь идет о столбняке.
- Многие считают, что заражение столбняком — нечто из разряда фантастики, — говорит биолог Антонина Обласова. — Но эта вероятность далеко не равна нулю.
Столбняк — это бактериальная инфекция, ей можно заразиться через повреждения кожи. ЕЕ вызывают клостридии, которые размножаются в почве и долгое время способны находиться там в «спящем» состоянии.
- Споры настолько устойчивы, что сохраняют свою заражающую способность годами, — предупреждает биолог Обласова.
Попадают они в почву с экскрементами больного животного. И происходит это не только в сельской местности, но и в городе. Хотя у дачников шанс заболеть все же выше, достаточно занозы, мелкого незаметного пореза. Где же таится опасность?
Чистка овощей
Занятие куда уж привычнее. Чистка картошки, моркови, свеклы, других корнеплодов, которые загрязнены землей, могут быть смертельно опасными. Чуть-чуть порезались, и ваш организм открыт для бактерий столбняка.
Натертые ноги
И тоже очень распространенная история. И не всегда для этого требуется новая неразношенная обувь, натереть ногу можно и любимыми босоножками. А в это время в городской пыли где-то поджидает вас столбняк.
- Пыль образуется в том числе из грунта, на колесах машин из-за города приносится почва, или газоны обновляют свежим перегноем, — объясняет Антонина Обласова.
Пересадка комнатных цветов
Фактически — столбняк на дому. К таким сюрпризам никто из на не готов. Но пересадка в другой горшок любимого кактуса — тоже опасное занятие, если у вас нет прививки от столбняка. Инфекция может попасть в организм с почвой для пересадки через небольшие порезы, царапины или заусенцы.
Укус насекомого
Само насекомое столбняком вас не наградит, зато зудящее место укуса, которое вы расчесали грязными руками — вполне.
- Особенно это актуально для детей, — предупреждает биолог. — Руки постоянно грязные на улице, а удержаться и не почесаться сложно даже взрослому.
Уколоться шипами растений
Сюда же можно добавить и всевозможные занозы. С небольшими частичками растений, дерева, металлической стружки в ваш организм может проникнуть столбняк.
При этом, если заражение уже произошло, подавить бактериальную инфекцию антибиотиками будет не так-то просто.
- В организм попадают столбнячные токсины тетаноспазмин и тетанолизин, — объяснила эксперт. — Татноспазмин — один из самых сильных биологических ядов. Когда появляются симптомы столбняка, это значит, что токсин уже в крови, но убив его источник, мы от яда не избавимся. Нейтрализовать инфекцию могут только антитела. Поэтому не пренебрегайте прививкой от столбняка.
Если вам уже вводили вакцину, «обновлять» действие стоит раз в 10 лет.