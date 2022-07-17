Биолог Обласова назвала неочевидные бытовые способы заразиться столбняком

- Многие считают, что заражение столбняком — нечто из разряда фантастики, — говорит биолог Антонина Обласова. — Но эта вероятность далеко не равна нулю.

Столбняк — это бактериальная инфекция, ей можно заразиться через повреждения кожи. ЕЕ вызывают клостридии, которые размножаются в почве и долгое время способны находиться там в «спящем» состоянии.

- Споры настолько устойчивы, что сохраняют свою заражающую способность годами , — предупреждает биолог Обласова.

Попадают они в почву с экскрементами больного животного. И происходит это не только в сельской местности, но и в городе. Хотя у дачников шанс заболеть все же выше, достаточно занозы, мелкого незаметного пореза. Где же таится опасность?