«Как комарик укусит», — так взрослые говорят детям, когда хотят убедить их, что какая-либо процедура будет безболезненной и пройдет без каких-либо последствий. На самом деле, метафора не очень точная: укус комара — не такое уж безобидное событие. Если сильно не повезет, после него можно даже умереть.
Так и произошло с жительницей города Бери-Сент-Эдмундс, графство Саффолк, Великобритания. Она скончалась от укуса комара. Девушка умерла совсем молодой — ей всего-то был 21 год. Об этом пишет издание
Погибшую звали Ориана Пеппер, она была пилотом-стажером. Она отправилась в Антверпен, чтобы сдать экзамены. И там ее в лоб укусил комар. Вроде бы ничего такого — но, как оказалось, комар заразил Пеппер инфекцией.
Вскоре она попала в больницу, где врачи прописали ей антибиотики. Лекарства не сработали — состояние девушки ухудшалось, через два дня она потеряла сознание на глазах у своего бойфренда. Мужчина отвез ее в больницу, и чуть меньше, чем через две недели, Пеппер скончалась.
Старший коронер Саффолка Найджел Парсли связал ее смерть с роковым укусом.
- Инфекция проникла в кожу Орианы после укуса насекомого. Затем она попала в сонную артерию шеи и привела к септической эмболии в ее мозге, — заявил эксперт.
По признанию Парсли, раньше он с подобным на практике никогда не сталкивался.
Кстати
Увы, такие истории — не редкость. Так, женщина из британского Эссекса уже долгие годы страдает от незаживающей раны после укуса комара. Выяснилось, что из-за насекомого мать двоих детей заболела гангренозной пиодермией, из-за чего ее ноги вот уже 13 лет покрывают глубокие язвы. Врачи стараются помочь ей, однако готовят к тому, что больной придется ампутировать обе ноги. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
Впрочем, порой комары переносят и не такие редкие болезни. О том, чем можно заразиться после укуса, читай ЗДЕСЬ.
А о том, почему комары могут пытаться укусить именно вас, можно узнать ЗДЕСЬ.