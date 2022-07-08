Погибшую звали Ориана Пеппер, она была пилотом-стажером. Она отправилась в Антверпен, чтобы сдать экзамены. И там ее в лоб укусил комар. Вроде бы ничего такого — но, как оказалось, комар заразил Пеппер инфекцией.

Вскоре она попала в больницу, где врачи прописали ей антибиотики. Лекарства не сработали — состояние девушки ухудшалось, через два дня она потеряла сознание на глазах у своего бойфренда. Мужчина отвез ее в больницу, и чуть меньше, чем через две недели, Пеппер скончалась.

Старший коронер Саффолка Найджел Парсли связал ее смерть с роковым укусом.

- Инфекция проникла в кожу Орианы после укуса насекомого. Затем она попала в сонную артерию шеи и привела к септической эмболии в ее мозге, — заявил эксперт.

По признанию Парсли, раньше он с подобным на практике никогда не сталкивался.