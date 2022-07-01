Ортопед Володин рассказал о самой вредной летней обуви

На ступнях много потовых желез, и при повышении температуры воздуха они активно работают. Чтобы не было жарко, большинство из нас предпочитает открытую и максимально легкую летнюю обувь. Сандалии, босоножки, открытые туфли, шлепки носят взрослые и дети. Но мало кто думает о том, что привычная обувь может стать опасной и приведет вас на прием к врачу-ортопеду. «Доктор Питер» поговорил о подборе летней обуви и возможной опасности любимых сандалий или кроксов с врачом травматологом-ортопедом, подиатром, Ильей Володиным.
врач травматолог-ортопед, подиатр, член ассоциации АОTrauma, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, ВолгГМУ.vk.com/orthopedsurgeon.volodin
Выбор — огромный
Шлепки, босоножки, балетки, кроксы, кроссовки — выбор летней обуви безграничен по цветовой гамме, модельному ряду и материалам. К сожалению, летняя мода не всегда предлагает полезные изделия для ваших ступней, ног в целом, позвоночника или осанки. Необходимо стремиться найти баланс между красивым внешним видом и пользой для здоровья. Для этого разберем основные виды обуви с точки зрения ортопеда.
Шлепанцы: не все одинаково вредны
Подошва на шлепках зачастую довольно тонкая, поэтому для стоп она жесткая, что может усугублять проблемы с ногами, если они уже были. Также фиксация шлепанцев на ногах очень слабая, что может привести к травмам стопы и голеностопного сустава. Однако есть некоторые виды шлепанцев, у которых в области пятки есть выемка в виде чаши и более толстая и мягкая подошва, что лучше для амортизации и еще они обеспечивают большую поддержку сводов стопы. Шлепанцы лучше всего носить в течение коротких промежутков времени, например, на пляже, но никогда не носите их каждый день.
Сандалии: зависит от подошвы
Если возможно, лучше предпочесть шлепанцам сандалии, они фиксируют ногу ремешком вокруг лодыжек и обеспечивают лучший контроль стопы во время ходьбы. Также это помогает закрепить обувь на пятке, что обеспечивает дополнительную поддержку.
Сегодня многие модели сандалий обладают хорошей толстой подошвой с эффективной амортизацией и имеют ортопедическую выкладку на стельке, а также хорошо гнутся в средней части. Ваши ноги скажут «спасибо» такой обуви. Также сандалии можно использовать для длительных прогулок и не бояться последствий.
Сабо или кроксы: во-первых, это удобно
Сабо — удобная и свободная обувь. В кроксах есть супинатор и «ямка» для пятки, которые хорошо поддерживают своды стопы, это обеспечивается за счет вспененного материала. Кроксы идеально подходят, если вы часами стоите на ногах, так как пена сохраняет свою форму, уменьшая давление на стопу и суставы. Именно поэтому сабо так любят медицинские работники, особенно хирурги. Вентиляционные отверстия по бокам предотвращают чрезмерное потоотделение. Хотя есть и минусы: в них все-таки бывает жарковато летом. Кроксы можно носить дома вместо тапочек, особенно после тяжелого рабочего дня.
Еще один немаловажный плюс кроксов — возможность вставить в них ортопедическую стельку, если вы ими пользуетесь или только планируете. Сабо могут быть очень полезны для людей, у которых имеются боли в пятках или есть шишки в области пяток, при этом задник не будет ее натирать.
Балетки: стрессовый перелом
С точки зрения ортопедии балетки — это не очень хорошая обувь, однако они очень популярны, особенно летом. Проблема балеток в том, что они довольно тонкие и узкие, их ношение может провоцировать сильное сжимание пальцев и вызывает нарушения биомеханики стопы.
Как правило, эта обувь не обеспечивает никакой поддержки сводов стопы и часто очень узкая именно в переднем отделе. Такая обувь может приводить к появлению натоптышей, мозолей, прогрессированию плоскостопия, особенно поперечного, что приводит к искривлению пальцев и образованию косточки с внутренней стороны.
Избегайте балеток, если вы собираетесь долго гулять. Не хочется никого пугать, но ношение узкой обуви на тонкой подошве может приводить к стрессовым переломам, во время, например, пешеходной экскурсии. Эта обувь может подойти для ужина в ресторане или отдыха во дворе, но не на каждый день.
Кроссовки: в пир и в мир
Спортивные кроссовки — лучшее, что обеспечивает поддержку ваших ног во время тренировок, физических нагрузок и прогулок пешком. Кроссовки чаще всего имеют хорошо амортизирующую гнущуюся подошву, которая активно поглощает ударную нагрузку и положительно влияет на работу стопы. Для лета кроссовки изготавливаются из материалов, которые более воздухопроницаемы и влагостойки, также можно подобрать обувь с перфорацией, в ней не будет жарко.
Вы также можете найти повседневные кроссовки с поддержкой свода стопы и удобной пяткой, но имейте в виду, что некоторые из них могут не иметь такого же уровня поддержки стопы, как спортивные кроссовки. Поэтому необходимо уточнять подходит ли данная модель для занятий спортом или длительных прогулок. Также в кроссовки легко установить индивидуальные ортопедические стельки, если вам они показаны.
Спортивные кроссовки можно использовать для занятий спортом, пеших прогулок по городу, передвижения по пересеченной местности, даже для светских выходов. Но не покупайте кроссовки, в которых совсем не гнется подошва или она слишком мягкая, это нарушает правильные фазы ходьбы и может привести к негативным последствиям.