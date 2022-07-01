Ортопед Володин рассказал о самой вредной летней обуви

Шлепанцы: не все одинаково вредны

Подошва на шлепках зачастую довольно тонкая, поэтому для стоп она жесткая, что может усугублять проблемы с ногами, если они уже были. Также фиксация шлепанцев на ногах очень слабая, что может привести к травмам стопы и голеностопного сустава. Однако есть некоторые виды шлепанцев, у которых в области пятки есть выемка в виде чаши и более толстая и мягкая подошва, что лучше для амортизации и еще они обеспечивают большую поддержку сводов стопы. Шлепанцы лучше всего носить в течение коротких промежутков времени, например, на пляже, но никогда не носите их каждый день.

Сандалии: зависит от подошвы

Если возможно, лучше предпочесть шлепанцам сандалии, они фиксируют ногу ремешком вокруг лодыжек и обеспечивают лучший контроль стопы во время ходьбы. Также это помогает закрепить обувь на пятке, что обеспечивает дополнительную поддержку.

Сегодня многие модели сандалий обладают хорошей толстой подошвой с эффективной амортизацией и имеют ортопедическую выкладку на стельке, а также хорошо гнутся в средней части. Ваши ноги скажут «спасибо» такой обуви. Также сандалии можно использовать для длительных прогулок и не бояться последствий.