Что выяснили ученые

Иранские ученые проанализировали 40 научных исследований, в том числе — несколько клинических. В некоторых, например, испытуемым предложили жевать жвачку с добавлением корицы и позже оценивали, изменились ли их когнитивные способности.

В итоге ученые обнаружили, что эта специя и ее компоненты, в том числе коричная кислота, эвгенол и коричный альдегид , улучшают свойства наиболее сложных функций мозга.

Исследователи также сделали вывод, что добавление корицы в рацион способно повышать жизнеспособность клеток и снижать отложение бета-амилоида, белка, который связывают с развитием болезни Альцгеймера, пишет издание Neurosciencenews.

Новое исследование показывает, что употребление в пищу продуктов с корицей может помочь улучшить память и способность к обучению, а также уменьшить тревожность и беспокойство. Ученые отмечают, что нужны и дополнительные исследования о влиянии корицы на мозг человека.

Врачи предупреждают, что на корицу не стоит налегать беременным и кормящим мамам — пряность может вызвать тонус матки и изменить вкус молока.