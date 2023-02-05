Ароматные специи мы чаще всего используем при добавлении в горячие блюда и напитки. Одна из них, как выяснили ученые из Университета медицинских наук Бирджанда, помогает мозгу лучше справляться с запоминанием информации, усваивать новые знания и даже уменьшает тревожность. Речь о корице.
Предыдущие исследования показали, что эта пряность обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Специя также может помочь повысить функцию иммунной системы.
На этот раз команда иранских исследователей провела метаанализ нескольких десятков научных работ, посвященных корице, и сделала новые выводы о пользе корицы.
Что выяснили ученые
Иранские ученые проанализировали 40 научных исследований, в том числе — несколько клинических. В некоторых, например, испытуемым предложили жевать жвачку с добавлением корицы и позже оценивали, изменились ли их когнитивные способности.
В итоге ученые обнаружили, что эта специя и ее компоненты, в том числе коричная кислота, эвгенол и коричный альдегид, улучшают свойства наиболее сложных функций мозга.
Исследователи также сделали вывод, что добавление корицы в рацион способно повышать жизнеспособность клеток и снижать отложение бета-амилоида, белка, который связывают с развитием болезни Альцгеймера, пишет издание
Новое исследование показывает, что употребление в пищу продуктов с корицей может помочь улучшить память и способность к обучению, а также уменьшить тревожность и беспокойство. Ученые отмечают, что нужны и дополнительные исследования о влиянии корицы на мозг человека.
Врачи предупреждают, что на корицу не стоит налегать беременным и кормящим мамам — пряность может вызвать тонус матки и изменить вкус молока.
Кассия и корица
Добавим, важно различать корицу и ее более дешевые аналоги. Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что такое кассия. Ее еще называют китайской или индийской корицей.
Настоящая корица (цейлонская) намного полезней, но и дороже примерно в 10 раз. В кассии также есть полезные вещества, но их концентрация намного меньше, чем в благородной пряности. Также натуральная корица в палочках очень хрупкая, она более светлого оттенка. Кассию же сломать гораздо труднее, и она темнее.
Кроме того, в кассии содержится кумарин — это гепатотоксичная молекула, которая может оказывать негативное воздействие на печень при условии регулярного употребления кассии в больших количествах.