Популярный психолог Михаил Лабковский признался, что один из самых частых вопросов, который ему задают клиенты на консультации, — «Как научиться уважать себя?» По словам эксперта, ответ на него очень прост.
Психолог также объяснил, как легко можно понять, что вы себя не уважаете. Об этом говорит один явный признак.
Как научиться уважать себя
— Если вы восхищаетесь знакомым, который покупает квартиру, получает повышение или сдает экзамен, а свои такие же достижения обесцениваете, то это признак того, что вы себя не уважаете, —
Психолог отмечает, что «никогда уважающий себя человек не станет обесценивать свои усилия и принижать свои достоинства и успехи». Это главный признак уважающего себя человека. И именно здесь кроется ответ на вопрос: «Как научиться уважать себя?»
— Уважать себя нужно точно так же, как вы уважаете других людей! — говорит Михаил Лабковский.
Тест на самоуважение
Психолог обращает внимание, что показателем уважения к себе может быть, например, ваша работа.
— Тут, как правило, есть четкие временные границы: когда вы должны работать, а когда — нет. И то, как вы эти границы соблюдаете, и есть показатель вашего уважения к себе, — объясняет Михаил Лабковский.
Психолог предлагает честно ответить на три простых вопроса:
Нравится ли вам ваша работа?
Боитесь ли вы своего начальника?
Работаете ли по выходным, по вечерам, ночью?
— Если вдруг оказывается, что вы работаете на ненавистной работе, да еще и внеурочно и, как вишенка на торте, до смерти боитесь начальства, о чем это говорит? Правильно, о низком уровне самоуважения. Ни один уважающий себя человек не будет тратить самое дорогое — собственную жизнь — на нелюбимое дело, — рассказывает Лабковский.
По словам психолога, неуважение к себе и приводит к тому, что у человека работы становится все больше, а уважения от начальства и коллег — все меньше.
— Правда в том, что сначала должно появиться самоуважение, и только потом будет уважение к вам окружающих, — резюмирует эксперт.
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