Тест на самоуважение

Психолог обращает внимание, что показателем уважения к себе может быть, например, ваша работа.

— Тут, как правило, есть четкие временные границы: когда вы должны работать, а когда — нет. И то, как вы эти границы соблюдаете, и есть показатель вашего уважения к себе, — объясняет Михаил Лабковский.

Психолог предлагает честно ответить на три простых вопроса:

Нравится ли вам ваша работа?

Боитесь ли вы своего начальника?

Работаете ли по выходным, по вечерам, ночью?

— Если вдруг оказывается, что вы работаете на ненавистной работе, да еще и внеурочно и, как вишенка на торте, до смерти боитесь начальства, о чем это говорит? Правильно, о низком уровне самоуважения. Ни один уважающий себя человек не будет тратить самое дорогое — собственную жизнь — на нелюбимое дело, — рассказывает Лабковский.

По словам психолога, неуважение к себе и приводит к тому, что у человека работы становится все больше, а уважения от начальства и коллег — все меньше.

— Правда в том, что сначала должно появиться самоуважение, и только потом будет уважение к вам окружающих, — резюмирует эксперт.