Винни и его друзья
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disney.com

Профессор Сара Э. Ши и доктор Кевин Гордон изучили характеристики главных персонажей книги про «Винни-Пуха» Алана Милна и пришли к выводу, что каждому из плюшевых героев можно поставить определенный психиатрический диагноз.

Эксперты, специализирующиеся на психометрии, разработали тест, пройдя который, можно узнать свой тип личности. Надо лишь понять, на кого вы больше всего похожи — Пятачка, Иа-Иа, Кролика, Тигру, Винни или на старшего друга этих лесных жителей — Кристофера Робина.

Тест стал вирусным

Тест психологов из 33 вопросов уже стал вирусным в TikTok, и многие пользователи говорят о его удивительной точности, пишет издание New York Post.

А вы как считаете, на какого персонажа из Винни-Пуха вы похожи больше всего? Нажмите кнопку с соответствующей картинкой и узнайте ответ.

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Кто вы из Винни-Пуха?
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Выберите персонажа, на которого вы похожи больше всего

Пятачок или Кролик: выбери героя «Винни-Пуха» и узнай о своих психологических проблемах
Пятачок или Кролик: выбери героя «Винни-Пуха» и узнай о своих психологических проблемах
Пятачок или Кролик: выбери героя «Винни-Пуха» и узнай о своих психологических проблемах
Пятачок или Кролик: выбери героя «Винни-Пуха» и узнай о своих психологических проблемах
Пятачок или Кролик: выбери героя «Винни-Пуха» и узнай о своих психологических проблемах
Пятачок или Кролик: выбери героя «Винни-Пуха» и узнай о своих психологических проблемах
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Важно: Тест адаптирован и считается, скорее, шуточным, но доля истины в нем есть — результат вполне можно рассматривать как определенный индикатор, который может подтолкнуть вас к более глубокому изучению и пониманию самого себя.

Анна Майская