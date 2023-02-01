Пятачок или Кролик: выбери героя «Винни-Пуха» и узнай о своих психологических проблемах

Профессор Сара Э. Ши и доктор Кевин Гордон изучили характеристики главных персонажей книги про «Винни-Пуха» Алана Милна и пришли к выводу, что каждому из плюшевых героев можно поставить определенный психиатрический диагноз.
Эксперты, специализирующиеся на психометрии, разработали
Тест стал вирусным
Тест психологов из 33 вопросов уже стал вирусным в TikTok, и многие пользователи говорят о его удивительной точности,
А вы как считаете, на какого персонажа из Винни-Пуха вы похожи больше всего? Нажмите кнопку с соответствующей картинкой и узнайте ответ.
Кто вы из Винни-Пуха?
- 1/1
Выберите персонажа, на которого вы похожи больше всего
Важно: Тест адаптирован и считается, скорее, шуточным, но доля истины в нем есть — результат вполне можно рассматривать как определенный индикатор, который может подтолкнуть вас к более глубокому изучению и пониманию самого себя.