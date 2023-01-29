По данным ВОЗ, на сегодня в мире от старческого слабоумия страдают около 55 миллионов человек. В целом возраст считается самым главным риском развития деменции, включая самую распространенную ее форму — болезнь Альцгеймера. Точкой отсчета специалисты называют 65 лет. Хотя заболеть можно и раньше — во многом это зависит от наследственности.

Как выяснили исследователи Национального центра неврологических расстройств в Пекине, соблюдение правил здорового образа жизни действительно помогает замедлить скорость ухудшения памяти и снизить риск деменции в старости. Причем чем больше таких правил вы будете соблюдать, тем лучше будут прогнозы для здоровья вашего мозга.

Авторы нового исследования проанализировали данные 29 тысяч взрослых старше 60 лет, у которых на момент начала эксперимента в 2009 году с когнитивными функциями было все в порядке. Как пишет The Guardian, для этого участников тестировали на функцию памяти и проверяли на наличие гена АРОЕ — он отвечает за риск развития болезни Альцгеймера. Затем в течение 10 лет за добровольцами наблюдали, периодически оценивая их когнитивные способности. В то же время опрашивали, насколько здоровый образ жизни они ведут. Учитывали следующие 6 правил:

Здоровое питание. Здоровой диетой считалось употребление в рекомендуемом количестве не менее 7 из 12 групп продуктов: фрукты, овощи, рыба, мясо, «молочка», соль, масло, яйца, крупы, бобовые, орехи и чай; Регулярная физическая активность. Это включало более 150 минут в неделю занятий с умеренной интенсивностью или более 75 минут с высокой интенсивностью; Активное общение. Это предполагало социальные контакты по крайней мере 2 раза в неделю — например, посещение семьи, друзей, собраний, вечеринок; Познавательная деятельность. Сюда входили письмо, чтение, игра в карты или другие игры не менее 2 раз в неделю; Отказ от курения. В эту группу вошли люди, никогда не курившие или бросившие вредную привычку; Отказ от алкоголя.

По образу жизни участников разделили на 3 группы: благоприятная (соблюдали 4–6 правил здорового образа жизни), средняя (2–3 правила) и неблагоприятная (вообще не соблюдали ни одного правила или 1). Также отдельно определили носителей гена АРОЕ.

После учета всех факторов ученые обнаружили: каждое правило здорового поведения было связано с более медленным ухудшением памяти в течение 10 лет, если сравнивать со средними показателями . К примеру, у соблюдавших 4–6 правил риск развития деменции и легких когнитивных нарушений с возрастом снижался почти на 90%, а у тех, кто соблюдал 2–3 правила, — на 30% по сравнению с теми, у кого здоровых привычек практически не было.

Интересно, что сильнее всего на замедление нарушений с памятью повлияла здоровая диета. За ней следовала когнитивная деятельность, а затем — физические упражнения. У людей с геном АРОЕ, которые в целом вели здоровый образ жизни, также ухудшение памяти происходило более медленными темпами по сравнению с носителями, у которых было меньше здоровых привычек.