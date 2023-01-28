— У тех, кто себя не любит, вообще вся жизнь черно-белая: листочек, разделенный на две колонки, в которых каждый день появляются новые плюсы и минусы. Эти люди все так и воспринимают — и себя, и свою жизнь, и окружающих. А чтобы любить других полноценной здоровой любовью, нужно сначала полюбить себя. Жизнь на самом-то деле — штука довольно простая. Так что не надо усложнять. Надо — учиться любить и принимать себя, — заключил психолог.

Как полюбить себя и свое тело

Как ранее отмечал Михаил Лабковский, настоящая любовь, в том числе и к себе, не подразумевает условий. Поэтому не стоит оценивать и любить себя «по частям» — к примеру, «грудь у меня красивая, а вот лицом не вышла».

Психолог советовал 3 способа, которые помогут полюбить себя и свое тело, даже если видишь недостатки.