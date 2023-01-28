По мнению известного психолога Михаила Лабковского, главное в истории нелюбви к себе — непринятие себя. А это, в свою очередь, ведет к тому, что такой человек не способен полюбить и других — он просто не в состоянии принять людей такими, какие они есть.
Вот какие 5 главных признаков человека, который не любит себя,
1. Делает что-то в ущерб себе
Каждый раз, когда он наступает на горло собственной песне — ради «мира на земле» или «счастья других», — он делает то, с чем не согласен, и предает себя.
2. Живет с тем, кого не любит
А делает он так, потому это привычно и удобно. Или ради детей, стабильности, жилплощади. Но это не отменяет главного — нелюбви к себе.
3. Соглашается на то, что ему на самом деле не нравится
Мысль «чего-то большего мне все равно не получить» заставляет его брать то, что предлагают.
4. Не реализует себя, а занимается решением своих проблем
К примеру, решением карьерных или материальных проблем. Гонится за деньгами, хотя счастья они не приносят.
5. Ему не нравится его жизнь, друзья или дом
И вообще он хотел бы, чтобы все было по-другому, но ничего для этого не делает.
— У тех, кто себя не любит, вообще вся жизнь черно-белая: листочек, разделенный на две колонки, в которых каждый день появляются новые плюсы и минусы. Эти люди все так и воспринимают — и себя, и свою жизнь, и окружающих. А чтобы любить других полноценной здоровой любовью, нужно сначала полюбить себя. Жизнь на самом-то деле — штука довольно простая. Так что не надо усложнять. Надо — учиться любить и принимать себя, — заключил психолог.
Как полюбить себя и свое тело
Как ранее отмечал Михаил Лабковский, настоящая любовь, в том числе и к себе, не подразумевает условий. Поэтому не стоит оценивать и любить себя «по частям» — к примеру, «грудь у меня красивая, а вот лицом не вышла».
Психолог советовал 3 способа, которые помогут полюбить себя и свое тело, даже если видишь недостатки.
Не фокусироваться на своей внешности. Внешность — понятие субъективное — нравитесь ли вы себе сами или нет. Но на самом деле она не играет никакой роли в сексе, любви и отношении к вам окружающих.
Радоваться ощущениям, которые дарит вам тело. Пробуйте прочувствовать и сконцентрироваться на удовольствии от того, что можете ходить, танцевать, чувствовать прикосновения, слышать запахи и так далее.
Беречь свое тело. Это значит в том числе не быть «ездовой лошадью», а также заниматься тем же спортом ради удовольствия и здоровья, а не ради чьих-то положительных оценок.