По словам клинического психолога Дениса Долгова, под понятием «полноценная семья» некоторые подразумевают только списочный состав и совместное проживание родителей. При этом совершенно не учитывают, что на самом деле происходит в отношениях между мамой и папой. И совсем не обязательно устраивать громкие скандалы или даже драки дома, чтобы это подействовало разрушительно на детскую психику. Достаточно холодности, напряжения и отчужденности между родителями. Даже если вы это усиленно скрываете от ребенка.
«Дети — эмпаты, и прекрасно все чувствуют. Скрыть от них наличие проблем не удается. Они переживают тот же самый стресс. Более того, закрепляется стереотип семейных взаимоотношений, который, став взрослым, ребенок бессознательно часто копирует в своей собственной семье и тоже страдает», —
По мнению специалиста, быть «терпилой» и оставаться в невыносимых отношениях, как любят говорить, «ради детей», не стоит. Обмануть их, что «у мамы с папой все хорошо», тоже вряд ли получится. Поэтому в такой ситуации психолог советует родителям расставаться — спокойно и цивилизованно.
— Даже живя порознь, можно обеспечить ребенку должное внимание со стороны обоих родителей. При этом можно не страдать самому/самой. Психически стабильный и счастливый родитель может дать ребенку куда больше в эмоциональном плане, чем напряженный, злой и измученный «терпила», — заключил эксперт.
11 вещей, которые день за днем подталкивают к разводу
Когда люди на грани расставания или развода, они часто думают о том, можно ли было предотвратить печальный исход, какие ошибки привели к нему. И хотя каждая история индивидуальна, есть вещи, которые чаще других становятся причиной расставания. Вот какие причины называли авторы научного исследования, результаты которого были опубликованы издании PLOS-ONE:
отдаление друг от друга;
неверность;
отсутствие уважения;
разные интересы;
разлука;
проблемы с деньгами;
отсутствие помощи по домашним делам;
проблемы с сексом;
домашнее насилие;
отсутствие детей;
алкоголь, наркотики, пристрастие к азартным играм.