«Дети — эмпаты, и прекрасно все чувствуют. Скрыть от них наличие проблем не удается. Они переживают тот же самый стресс. Более того, закрепляется стереотип семейных взаимоотношений, который, став взрослым, ребенок бессознательно часто копирует в своей собственной семье и тоже страдает», — написал в своем телеграм-канале Денис Долгов.

По мнению специалиста, быть «терпилой» и оставаться в невыносимых отношениях, как любят говорить, «ради детей», не стоит. Обмануть их, что «у мамы с папой все хорошо», тоже вряд ли получится. Поэтому в такой ситуации психолог советует родителям расставаться — спокойно и цивилизованно.

— Даже живя порознь, можно обеспечить ребенку должное внимание со стороны обоих родителей. При этом можно не страдать самому/самой. Психически стабильный и счастливый родитель может дать ребенку куда больше в эмоциональном плане, чем напряженный, злой и измученный «терпила», — заключил эксперт.