5 ранних симптомов слабоумия, которые чаще всего маскируются под возрастную забывчивость

Деменция — опасное нейродегенеративное заболевание, которое с каждым годом, к сожалению, становится все моложе. По данным ВОЗ, на сегодня в мире от старческого слабоумия страдают около 55 миллионов человек.

— Существуют разные формы деменции, самая распространенная из них — это болезнь Альцгеймера. Важно знать, что эта болезнь — не часть нормального старения и ей часто предшествует период легкого когнитивного нарушения. Например, человек больше не может водить машину. Он просто не понимает, как это делать, говорит, забыл, путаю педали. И вот тут уже важно не пустить все на самотек, а показать родственника или знакомого хорошему неврологу, — говорит доктор Кристинссон.