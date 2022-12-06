Увы, нередко болезнь Альцгеймера в наши дни удается диагностировать только после того, как у человека проявляются очевидные признаки слабоумия. Как правило, на этой стадии даже самые продвинутые методики лечения помогают лишь немного замедлить прогрессирование болезни.
Однако для ученых уже давно не секрет: первые признаки Альцгеймера появляются гораздо раньше симптомов, еще за десятки лет до того, как начнут беспокоить когнитивные нарушения. Речь идет о бета-амилоидных белках, которые неправильно сворачиваются и слипаются в олигомеры. Именно олигомеры в итоге, как полагают исследователи, вызывают болезнь Альцгеймера.
Сотрудники Вашингтонского университета создали лабораторный тест, который позволяет установить уровни бета-амилоидных олигомеров в образцах крови задолго до того, как появятся симптомы болезни.
Их разработка, тест SOBA, способен находить олигомеры в крови пациентов, у которых нет видимых симптомов Альцгеймера. Так, тест нашел белковые соединения в рамках испытаний у 11 человек. Записи обследований 10 из них были доступны для ученых. Выяснилось, что у каждого из испытуемых спустя годы обнаружили легкие когнитивные нарушения или патологии мозга, связанные с болезнью Альцгеймера. То есть тест зафиксировал олигомеры задолго до того, как недуг проявил себя.
Команда еще раз провела исследование теста. Для этого они использовали образцы крови 310 добровольцев, которые ранее предоставили данные о состоянии своего здоровья для исследования болезни Альцгеймера. Во время взятия образцов у них проверяли наличие когнитивных нарушений или одной из форм деменции.
Тестирование помогло обнаружить олигомеры в крови людей с легкими когнитивными нарушениями и болезнью Альцгеймера от умеренной до тяжелой. Причем в 53 случаях недуг диагностировали уже после смерти участника эксперимента, после вскрытия, и образцы крови 52 из них, взятые за много лет до кончины, содержали токсичные олигомеры, пишет
Кстати
Ученые по всему миру продолжают изучать болезнь Альцгеймера и искать новые, более эффективные методы помощи людям с этим серьезным диагнозом. Так, российские ученые создали препарат, который поможет остановить развитие болезни Альцгеймера, а в некоторых случаях и улучшить состояние больного. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.