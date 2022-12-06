Увы, нередко болезнь Альцгеймера в наши дни удается диагностировать только после того, как у человека проявляются очевидные признаки слабоумия. Как правило, на этой стадии даже самые продвинутые методики лечения помогают лишь немного замедлить прогрессирование болезни.

Однако для ученых уже давно не секрет: первые признаки Альцгеймера появляются гораздо раньше симптомов, еще за десятки лет до того, как начнут беспокоить когнитивные нарушения. Речь идет о бета-амилоидных белках, которые неправильно сворачиваются и слипаются в олигомеры. Именно олигомеры в итоге, как полагают исследователи, вызывают болезнь Альцгеймера.

Сотрудники Вашингтонского университета создали лабораторный тест, который позволяет установить уровни бета-амилоидных олигомеров в образцах крови задолго до того, как появятся симптомы болезни.