Самый крепкий и бодрящий кофе

— Максимальная концентрация кофеина оказалась в кофе, приготовленном в гейзерной кофеварке, — 15,34 мг на 100 г кофе, — рассказывает Николай Стрельников. — Это объясняется тем, что кофе в гейзере готовится достаточно долго, а также при высокой температуре. За счет этого, а также давления экстрагируется очень большое количество кофеина.

Второе место по содержанию кофеина

- На втором месте — американо полным проливом в профессиональной кофемашине — 11,07 мг кофеина на 1 г зерна, — говорит эксперт. — На результат повлияло то, что в кофемашине высокое давление — 9 бар, высокая температура — 94 градуса, а также долгое время приготовления.