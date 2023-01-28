Кофе, приготовленный разными способами, будет отличаться и крепостью, и своими бодрящими свойствами.
Это выяснила группа исследователей, проанализировав экспериментально, сколько на самом деле кофеина содержится в 10 чашках кофе, приготовленных разными способами.
основатель Российской ассоциации бариста
- Мы никогда не задумывались над тем, сколько именно кофеина в эспрессо или американо, —
Как проводился эксперимент
Исследователи взяли один и тот же кофе (зерновой, для эспрессо, темной обжарки), одну и ту же воду и приготовили напиток разными способами, получили 10 чашек кофе в объеме 100 мл (используя разное количество граммов кофе), а затем отправили все образцы в лабораторию, чтобы определить концентрацию кофеина в каждом из них.
— В итоге мы высчитали, сколько мг кофеина экстрагируется (выделяется) из 1 г молотого кофе при разном способе приготовления, — объяснил эксперт.
Способы приготовления кофе:
фильтр-кофе,
суперавтоматическая кофемашина,
аэропресс,
гейзерная кофеварка,
френч-пресс,
колдбрю,
американо полным проливом,
лунго,
эспрессо,
ристретто.
Самый крепкий и бодрящий кофе
— Максимальная концентрация кофеина оказалась в кофе, приготовленном в гейзерной кофеварке, — 15,34 мг на 100 г кофе, — рассказывает Николай Стрельников. — Это объясняется тем, что кофе в гейзере готовится достаточно долго, а также при высокой температуре. За счет этого, а также давления экстрагируется очень большое количество кофеина.
Второе место по содержанию кофеина
- На втором месте — американо полным проливом в профессиональной кофемашине — 11,07 мг кофеина на 1 г зерна, — говорит эксперт. — На результат повлияло то, что в кофемашине высокое давление — 9 бар, высокая температура — 94 градуса, а также долгое время приготовления.
Кофе из суперавтоматической кофемашины также сравним по крепости с американо — 10,56 мг кофеина на 1 г зерна. Это третье место. На четвертом почти с такими же показателями — лунго. Это напиток из кофе, приготовленный с помощью кофемашины по аналогии с эспрессо, но с большим количеством воды.
Неожиданный результат
Фильтр-кофе оказался в середине списка, на пятом месте, в напитке 9,58 мг кофеина на 1 г зерна.
- Для меня это неожиданная история, — признается Николай Стрельников. — Я ожидал, что фильтр-кофе будет дальше в списке, а впереди него окажется колдбрю (кофе заливают холодной водой), но в лаборатории выяснили, что фильтр-кофе оказался более концентрированным по кофеину.
На шестой позиции — кофе из аэропресса, на седьмой — колдбрю, на восьмой — напиток из френч-пресса, в нем 7,48 мг кофеина в 1 г зерна.
Аутсайдеры — эспрессо и ристретто
Последние две строчки списка занимают эспрессо и ристретто. Кофеина в этих напитках меньше, чем в других.
- С эспрессо очень логичный результат — этот напиток готовится от 20 до 30 секунд, — объясняет эксперт. — И хоть в кофемашине высокое давление, используется горячая вода, кофе мелкого помола, но время контакта кофе с водой очень маленькое, и поэтому в напиток выходят минералы, соли, сахара, кислоты, но кофеин не успевает выходить.