кофе крепкий
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Кофе, приготовленный разными способами, будет отличаться и крепостью, и своими бодрящими свойствами.

Это выяснила группа исследователей, проанализировав экспериментально, сколько на самом деле кофеина содержится в 10 чашках кофе, приготовленных разными способами.

Николай Стрельников
Николай Стрельников

основатель Российской ассоциации бариста

- Мы никогда не задумывались над тем, сколько именно кофеина в эспрессо или американо, — рассказал в видео на канале Russian Barista один из авторов исследования Николай Стрельников. — Были лишь предположения, что, например, в эспрессо меньше кофеина, а в фильтр-кофе больше, поскольку в последнем вода дольше проходит через кофе, дольше контактирует с ним. Но научных доказательств этого не было, поэтому мы и решили проверить все гипотезы лабораторным способом.

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Как проводился эксперимент

Исследователи взяли один и тот же кофе (зерновой, для эспрессо, темной обжарки), одну и ту же воду и приготовили напиток разными способами, получили 10 чашек кофе в объеме 100 мл (используя разное количество граммов кофе), а затем отправили все образцы в лабораторию, чтобы определить концентрацию кофеина в каждом из них. 

— В итоге мы высчитали, сколько мг кофеина экстрагируется (выделяется) из 1 г молотого кофе при разном способе приготовления, — объяснил эксперт.

Способы приготовления кофе:

  • фильтр-кофе,

  • суперавтоматическая кофемашина,

  • аэропресс,

  • гейзерная кофеварка,

  • френч-пресс,

  • колдбрю,

  • американо полным проливом,

  • лунго,

  • эспрессо,

  • ристретто.

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Самый крепкий и бодрящий кофе

 — Максимальная концентрация кофеина оказалась в кофе, приготовленном в гейзерной кофеварке, — 15,34 мг на 100 г кофе, — рассказывает Николай Стрельников. — Это объясняется тем, что кофе в гейзере готовится достаточно долго, а также при высокой температуре. За счет этого, а также давления экстрагируется очень большое количество кофеина.

Второе место по содержанию кофеина

- На втором месте — американо полным проливом в профессиональной кофемашине — 11,07 мг кофеина на 1 г зерна, — говорит эксперт. — На результат повлияло то, что в кофемашине высокое давление — 9 бар, высокая температура — 94 градуса, а также долгое время приготовления.

Кофе из суперавтоматической кофемашины также сравним по крепости с американо — 10,56 мг кофеина на 1 г зерна. Это третье место. На четвертом почти с такими же показателями лунго. Это напиток из кофе, приготовленный с помощью кофемашины по аналогии с эспрессо, но с большим количеством воды.

Неожиданный результат

Фильтр-кофе оказался в середине списка, на пятом месте, в напитке 9,58 мг кофеина на 1 г зерна.

- Для меня это неожиданная история, — признается Николай Стрельников. — Я ожидал, что фильтр-кофе будет дальше в списке, а впереди него окажется колдбрю (кофе заливают холодной водой), но в лаборатории выяснили, что фильтр-кофе оказался более концентрированным по кофеину.

На шестой позиции — кофе из аэропресса, на седьмой — колдбрю, на восьмой — напиток из френч-пресса, в нем 7,48 мг кофеина в 1 г зерна.

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Аутсайдеры — эспрессо и ристретто

Последние две строчки списка занимают эспрессо и ристретто. Кофеина в этих напитках меньше, чем в других.

- С эспрессо очень логичный результат — этот напиток готовится от 20 до 30 секунд, — объясняет эксперт. — И хоть в кофемашине высокое давление, используется горячая вода, кофе мелкого помола, но время контакта кофе с водой очень маленькое, и поэтому в напиток выходят минералы, соли, сахара, кислоты, но кофеин не успевает выходить.

Анна Майская