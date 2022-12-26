Все мы мечтаем прожить как можно дольше, но есть нюанс. Большинство из нас хотели бы не просто дожить до глубокой старости, но и максимально сохранить здоровье и трезвый ум.
Чтобы дать большему количеству людей шанс как минимум на второе, ученые по всему миру продолжают исследовать болезнь Альцгеймера и выяснять, что может стать фактором риска развития слабоумия. Доктор Марк Лог из Национального центра посттравматического стрессового расстройства при Бостонской системе здравоохранения штата Вирджиния
В своей работе он использовал данные из программы VA Million Veteran Program — одной из крупнейших в мире баз данных о здоровье и генетической информации. Эта программа собирает информацию о том, как привычки, гены, образ жизни и участие в военных действиях влияют на здоровье человека. В ней есть информация более чем о 900 тысячах ветеранах.
Большинство ветеранов — люди немолодые: около 40% старше 75 лет. Поэтому эта категория находится в группе риска развития Альцгеймера и других форм деменции.
В итоге автор работы обнаружил четкую взаимосвязь между посттравматическим расстройством, черепно-мозговой травмой и слабоумием. Кроме того, исследование подтвердило: носители аллеля ε4 гена APOE — также в группе риска.
APOE — это аполипопротеин E, белок, участвующий в метаболизме липидов в организме. Существуют три основные изоформы белка — ɛ2, ɛ3 и ɛ4. Последний считают признаком генетической предрасположенности к атеросклерозу, гиперхолестеринемии, болезни Альцгеймера, расстройствам памяти в пожилом возрасте и рассеянному склерозу.
Автора его находка сильно поразила. По его словам, он уже не первый год работает в области генетики болезни Альцгеймера, привык видеть явное влияние APOE ε4 на риск слабоумия, это уже давно не секрет для врачей.
- Однако в этой когорте последствия посттравматического стрессового расстройства и травмы головы были такими же очевидными и выглядели похожими на эффект наследования ε4 от одного из ваших родителей, — заявил доктор Лог.
Отметим, что ранее другие исследователи уже фиксировали взаимосвязь ПТСР и болезни Альцгеймера. Так, в журнале
Анализ данных 8 исследований показал: у людей с ПТСР деменция развивается на 61% чаще. По данным 2 других исследований, использовавших другие методы, ПТСР был ассоциирован с двукратным риском развития деменции.