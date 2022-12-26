Все мы мечтаем прожить как можно дольше, но есть нюанс. Большинство из нас хотели бы не просто дожить до глубокой старости, но и максимально сохранить здоровье и трезвый ум.

Чтобы дать большему количеству людей шанс как минимум на второе, ученые по всему миру продолжают исследовать болезнь Альцгеймера и выяснять, что может стать фактором риска развития слабоумия. Доктор Марк Лог из Национального центра посттравматического стрессового расстройства при Бостонской системе здравоохранения штата Вирджиния в новом исследовании обнаружил два заболевания, связанных с более высоким риском Альцгеймера.