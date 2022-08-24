Неожиданно: сколько нужно весить, чтобы избежать болезни Альцгеймера

Взаимосвязь веса и деменции вывела международная группа ученых. В исследовании, опубликованном в Journal of Alzheimer's Disease , они отметили, что риски развития болезни Альцгеймера можно просчитать, зная ИМТ — индекс массы тела человека.

В исследовании приняли участие почти 300 тысяч человек — исследователи изучили данные о них, которые на протяжении 13 лет аккумулировались в немецкой базе данных. Результаты удивили: оказалось, что риск развития деменции снижен у женщин с избыточным весом, и повышен — у мужчин с недостаточным весом.

- Похоже, что существует сильная положительная связь между недостаточным весом и деменцией у мужчин зрелого возраста, — отметил ведущий автор исследования, профессор из Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция) Луи Джейкоб. — Поэтому, если их ИМТ ниже 18,5, нужно регулярно делать тесты на когнитивные нарушения, а также изменить питание, чтобы сбросить лишние килограммы.

Теперь, что касается женщин, которые всегда точно знали, что избыточный вес это плохо. По словам доктора Джейкоба после 60 лет «умеренная полнота может быть приемлема с когнитивной точки зрения».

Но! Авторы исследования честно признались: что их выводы пока существуют лишь в теории. И заявили, что надежным показателем ИМТ пока что служить не может. Так что надо проводить дополнительные исследования, например, учитывать объем талии, физическую активность и режим питания пациентов. Эти данные им были недоступны.