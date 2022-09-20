Сейчас для диагностики болезни Альцгеймера применяют люмбальную пункцию — берут пробу спинномозговой жидкости и ищут в ней биомаркеры болезни. Эта процедура инвазивная, требует особых условий, особенно для пожилых пациентов, при этом ее точность во многом зависит от используемого оборудования. Петербургские ученые предлагают более простой вариант — диагностику по анализу крови. Они определили биомаркеры в крови, которые помогут выявлять болезнь Альцгеймера на самой первой стадии — то есть до появления симптомов или когда они еще только-только появились. Кроме того, ученым удалось найти различия в концентрациях биомаркеров у людей с разной тяжестью когнитивного дефицита, что позволит в будущем показывать степень прогрессирования заболевания.
Новый метод диагностики разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами СЗГМУ им. Мечникова, ВМА им. Кирова и врачами Городской больницы № 40.
Так, по мнению медиков, самый перспективный биомаркер болезни Альцгеймера в плазме крови — sICAM-1. Как объяснили в СПбГУ, это растворимая молекула клеточной адгезии (способность клеток избирательно прикрепляться друг к другу — Прим. ред.) и показатель эндотелиальной дисфункции, который наблюдается у пожилых людей с сосудистыми когнитивными нарушениями. Но, как выяснилось, не только — этот маркер также показывает нарушение работы эндотелия (клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей — Прим. ред.) у пациентов с активным нейродегенеративным процессом на стадии деменции.
Ученые нашли и другие перспективные биомаркеры для обнаружения отклонений. По словам специалистов, показатели IL-IRA могут стать диагностическим маркером на ранних стадиях болезни Альцгеймера, а биомаркер G-CSF — когда уже болезнь перешла на стадию деменции.
Главный врач Городской больницы № 40, заведующий кафедрой последипломного медицинского образования СПбГУ, профессор, доктор медицинских наук
- Многие стереотипно считают, что головной мозг ограничен от кровотока гематоэнцефалическим барьером — системой, которая защищает мозг от действия чужеродных и токсичных веществ, а также участвует в транспорте веществ из крови в мозг. Но при нейродегенеративных заболеваниях воспалительные процессы в головном мозге могут не только усиливать нейродегенерацию, но и защищать клетки мозга от повреждающих воздействий — выполнять нейропротекторную функцию, — рассказал заведующий кафедрой последипломного медицинского образования СПбГУ Сергей Щербак.
Однако, как поясняет специалист, если это происходит регулярно, уменьшается эффективность расщепления образующихся в организме амилоидных бляшек — именно их считают основной причиной гибели нейронов при болезни Альцгеймера.
Свою теорию ученые проверили на практике. На базе 40-й больницы в Сестрорецке они обследовали 52 пациента с болезнью Альцгеймера — 39 женщин в возрасте 64-80 лет и 13 мужчин — от 58 до 79 лет. Проведенная позитронно-эмиссионная томография головного мозга с использованием дезоксиглюкозы подтвердила, что нарушения в структурах мозга есть и они согласуются с тем, что показал анализ крови. Также всем участникам провели нейропсихологическое тестирование, позволяющее выявить когнитивные нарушения — у всех добровольцев были расстройства разной степени тяжести.
Как отмечают в СПбГУ, на сегодня диагностика болезни Альцгеймера по результатам анализа крови практически не проводится. И хотя выделенные учеными биомаркеры прошли испытания и показали свою эффективность, для применения их в реальной практике нужны дополнительные исследования. Результаты этой работы были