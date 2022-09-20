Сейчас для диагностики болезни Альцгеймера применяют люмбальную пункцию — берут пробу спинномозговой жидкости и ищут в ней биомаркеры болезни. Эта процедура инвазивная, требует особых условий, особенно для пожилых пациентов, при этом ее точность во многом зависит от используемого оборудования. Петербургские ученые предлагают более простой вариант — диагностику по анализу крови. Они определили биомаркеры в крови, которые помогут выявлять болезнь Альцгеймера на самой первой стадии — то есть до появления симптомов или когда они еще только-только появились. Кроме того, ученым удалось найти различия в концентрациях биомаркеров у людей с разной тяжестью когнитивного дефицита, что позволит в будущем показывать степень прогрессирования заболевания.

Новый метод диагностики разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами СЗГМУ им. Мечникова, ВМА им. Кирова и врачами Городской больницы № 40.

Так, по мнению медиков, самый перспективный биомаркер болезни Альцгеймера в плазме крови — sICAM-1. Как объяснили в СПбГУ, это растворимая молекула клеточной адгезии (способность клеток избирательно прикрепляться друг к другу — Прим. ред.) и показатель эндотелиальной дисфункции, который наблюдается у пожилых людей с сосудистыми когнитивными нарушениями. Но, как выяснилось, не только — этот маркер также показывает нарушение работы эндотелия (клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей — Прим. ред.) у пациентов с активным нейродегенеративным процессом на стадии деменции.

Ученые нашли и другие перспективные биомаркеры для обнаружения отклонений. По словам специалистов, показатели IL-IRA могут стать диагностическим маркером на ранних стадиях болезни Альцгеймера, а биомаркер G-CSF — когда уже болезнь перешла на стадию деменции.