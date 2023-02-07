В современном мире у людей часто не хватает времени на готовку. Если не хочешь питаться доставками и фастфудом, то пытаешься найти какие-то варианты быстрых решений для ужина.
Например, в последнее время в магазине все чаще можно увидеть рис в порционных пакетиках. В теории звучит очень удобно: не нужно самостоятельно мерить порцию, не нужно промывать рис и сливать потом воду — просто кинул пакетик в воду, подождал — и блюдо готово.
Однако на практике готовить рис в пакетике — плохая идея.
Такой способ приготовления лучше выбирать только в крайнем случае, пишет издание
Кроме того, пластиковый пакет, в котором находится крупа, может быть опасен для вашего здоровья сильнее, чем вы думаете. Специалист по питанию Дилара Кочак считает, что пластик по степени опасности для здоровья вполне можно поставить в один ряд с асбестом и табаком.
Дело в том, что когда микропластик попадает в тело человека, он провоцирует нарушение микробиоты и делает наш иммунитет слабее. Кроме того, пластик провоцирует сбой метаболизма, лишает организм способности бороться с инфекциями.
Наконец, пластик может стать причиной проблем репродуктивной системы и даже спровоцировать развитие рака.
Какой рис самый полезный
Есть простое правило: чем меньше зерно обрабатывали, тем больше в нем пользы. Кроме самого распространенного белого шлифованного риса, есть бурый, или коричневый рис. Отличается он тем, что у такого риса осталась отрубная оболочка. Поэтому бурый рис будет гораздо полезней для здоровья: в нем есть витамины В1, В6, РР, марганец, селен, клетчатка и полезные аминокислоты.
Золотистый рис обрабатывают паром, поэтому он тоже полезней белого: такой метод обработки помогает сохранить до 80% полезных свойств.
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