В современном мире у людей часто не хватает времени на готовку. Если не хочешь питаться доставками и фастфудом, то пытаешься найти какие-то варианты быстрых решений для ужина.

Например, в последнее время в магазине все чаще можно увидеть рис в порционных пакетиках. В теории звучит очень удобно: не нужно самостоятельно мерить порцию, не нужно промывать рис и сливать потом воду — просто кинул пакетик в воду, подождал — и блюдо готово.

Однако на практике готовить рис в пакетике — плохая идея.