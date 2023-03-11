Названы 3 болезни, которые вызывает любовь к кофе

За последние несколько десятилетий кофе был одним из самых активно изучаемых напитков. Исследователи пытались найти доказательства его пользы для здоровья, а также прояснить, чем же он может быть вреден и кому категорически противопоказано пополнять ряды кофеманов.
Из приятного: в кофе действительно найдено много полезных свойств. Он может влиять даже на продолжительность жизни — в лучшую сторону, конечно. Так, одно из исследований 2015 года, опубликованное в журнале Circulation, показало, что употребление кофе связано со снижением риска смерти в среднем на 8–15%. Но речь здесь об умеренности — под этим ученые подразумевают не более 3–4 чашек кофе в день.
Как
инфаркт,
ишемический инсульт,
сердечную недостаточность,
сахарный диабет 2-го типа,
болезнь Альцгеймера,
болезнь Паркинсона,
рак толстой кишки,
рак шейки матки,
рак печени,
цирроз печени.
Но, к сожалению, не все так радужно. С таким же успехом любовь к кофе может аукнуться и проблемами со здоровьем для тех, у кого их до того не было. Авторы ряда исследований связывают любовь к кофе с повышенным риском развития этих трех болезней:
1. Рак пищевода
В отчете, опубликованном в 2016 году, Всемирная организация здравоохранения заявила, что употребление горячего кофе (температурой выше 65 градусов) может увеличивать риск рака пищевода. Правда, это в целом относится не только к кофе, но и к другим горячим жидкостям. Поэтому специалисты рекомендуют отказаться от обжигающих слизистую напитков.
2. Сердечно-сосудистые заболевания
Некоторые исследования выявили связь между употреблением большого количества кофе (намного больше 4 чашек в день) и болезнями сердца. Однако не все из них оценивали при этом влияние сигарет, которые часто сопровождают чашечку кофе и тоже относятся к основным факторам риска ССЗ. Также кофеин считается частым виновником повышения артериального давления, учащенного или нерегулярного ритма сердца.
3. Нарушения сна
Из-за избытка кофеина может также сбиваться качество и продолжительность сна. Такой побочный эффект напитка может проявляться как в легкой, так и в тяжелой степени, включая ко всему прочему головные боли и сбои в сердечном ритме.
Кому нельзя пить кофе
Есть внушительный список проблем со здоровьем, при которых специалисты рекомендуют отказаться или, по крайне мере, резко ограничить количество кофе в своем ежедневном рационе. Так советуют поступить людям, страдающим:
тревожными расстройствами — кофеин может усилить тревогу;
биполярным расстройством — кофеин может ухудшить симптомы мании;
нарушениями свертываемости крови — кофеин может замедлить свертываемость крови и усугубить уже имеющиеся нарушения;
курильщикам с сердечными заболеваниями — ежедневное употребление кофе не увеличивает риск серьезных осложнений на сердце и сосуды, однако те, кто курит и уже имеет сердечные болезни, повышают свою вероятность умереть раньше, если будут пить кофе каждый день;
сахарным диабетом — кофеин может повлиять на уровень сахара в крови, поэтому при диабете кофе лучше пить с осторожностью;
диареей — кофеин, особенно в больших количествах, усиливает расстройство желудка;
эпилепсией — людям, страдающим судорогами, следует избегать употребления кофе в больших дозах;
глаукомой — кофе повышает внутриглазное давление, оно начинает расти в течение 30 минут и держится не менее 90 минут; если у вас глаукома, пейте кофе с осторожностью;
изжогой — кофе может усилить изжогу и плохо сочетается с диагнозом ГЭРБ;
гипертонией — употребление кофе повышает кровяное давление у людей, что вредно тем, у кого оно и так высокое;
синдромом раздраженного кишечника — кофеин, особенно в больших количествах, может усугубить диарею и другие симптомы синдрома раздраженного кишечника;
гиперактивным мочевым пузырем — кофеин ухудшает работу мочевого пузыря, увеличивая частоту мочеиспусканий;
остеопорозом — кофе провоцирует увеличение количества кальция, выводимого из организма с мочой, что плохо сказывается на состоянии костей, поэтому при остеопорозе следует умерить свою любовь к этому ароматному напитку;
при беременности и грудном вскармливании — употребление большого количества кофеина в эти периоды может быть небезопасным. Так, у беременных избыток кофе может быть связан с повышенным риском выкидыша, синдрома внезапной детской смерти, а у кормящих мамочек — с риском появления раздражительности и расстройства желудка у их малышей.