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Названы 3 болезни, которые вызывает любовь к кофе

Кофе — любимый многими, но противоречивый напиток. Согласно многочисленным исследованиям, он может снижать риск одних болезней, при этом повышать риск других.

11 марта 20232
чем вреден кофе
Источник:
iStockphoto

За последние несколько десятилетий кофе был одним из самых активно изучаемых напитков. Исследователи пытались найти доказательства его пользы для здоровья, а также прояснить, чем же он может быть вреден и кому категорически противопоказано пополнять ряды кофеманов.

Из приятного: в кофе действительно найдено много полезных свойств. Он может влиять даже на продолжительность жизни — в лучшую сторону, конечно. Так, одно из исследований 2015 года, опубликованное в журнале Circulation, показало, что употребление кофе связано со снижением риска смерти в среднем на 8–15%. Но речь здесь об умеренности — под этим ученые подразумевают не более 3–4 чашек кофе в день.

Как сообщает Al Jazeera, также авторы многочисленных научных трудов пришли к выводу, что у любителей кофе меньше рисков заполучить следующие заболевания:

  1. инфаркт,

  2. ишемический инсульт,

  3. сердечную недостаточность,

  4. сахарный диабет 2-го типа,

  5. болезнь Альцгеймера,

  6. болезнь Паркинсона,

  7. рак толстой кишки,

  8. рак шейки матки,

  9. рак печени,

  10. цирроз печени.

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Но, к сожалению, не все так радужно. С таким же успехом любовь к кофе может аукнуться и проблемами со здоровьем для тех, у кого их до того не было. Авторы ряда исследований связывают любовь к кофе с повышенным риском развития этих трех болезней:

1. Рак пищевода

В отчете, опубликованном в 2016 году, Всемирная организация здравоохранения заявила, что употребление горячего кофе (температурой выше 65 градусов) может увеличивать риск рака пищевода. Правда, это в целом относится не только к кофе, но и к другим горячим жидкостям. Поэтому специалисты рекомендуют отказаться от обжигающих слизистую напитков.

2. Сердечно-сосудистые заболевания

Некоторые исследования выявили связь между употреблением большого количества кофе (намного больше 4 чашек в день) и болезнями сердца. Однако не все из них оценивали при этом влияние сигарет, которые часто сопровождают чашечку кофе и тоже относятся к основным факторам риска ССЗ. Также кофеин считается частым виновником повышения артериального давления, учащенного или нерегулярного ритма сердца.

3. Нарушения сна

Из-за избытка кофеина может также сбиваться качество и продолжительность сна. Такой побочный эффект напитка может проявляться как в легкой, так и в тяжелой степени, включая ко всему прочему головные боли и сбои в сердечном ритме.

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Кому нельзя пить кофе

Есть внушительный список проблем со здоровьем, при которых специалисты рекомендуют отказаться или, по крайне мере, резко ограничить количество кофе в своем ежедневном рационе. Так советуют поступить людям, страдающим:

  • тревожными расстройствами — кофеин может усилить тревогу;

  • биполярным расстройством — кофеин может ухудшить симптомы мании;

  • нарушениями свертываемости крови — кофеин может замедлить свертываемость крови и усугубить уже имеющиеся нарушения;

  • курильщикам с сердечными заболеваниями — ежедневное употребление кофе не увеличивает риск серьезных осложнений на сердце и сосуды, однако те, кто курит и уже имеет сердечные болезни, повышают свою вероятность умереть раньше, если будут пить кофе каждый день;

  • сахарным диабетом — кофеин может повлиять на уровень сахара в крови, поэтому при диабете кофе лучше пить с осторожностью;

  • диареей — кофеин, особенно в больших количествах, усиливает расстройство желудка;

  • эпилепсией — людям, страдающим судорогами, следует избегать употребления кофе в больших дозах;

  • глаукомой — кофе повышает внутриглазное давление, оно начинает расти в течение 30 минут и держится не менее 90 минут; если у вас глаукома, пейте кофе с осторожностью;

  • изжогой — кофе может усилить изжогу и плохо сочетается с диагнозом ГЭРБ;

  • гипертонией — употребление кофе повышает кровяное давление у людей, что вредно тем, у кого оно и так высокое;

  • синдромом раздраженного кишечника — кофеин, особенно в больших количествах, может усугубить диарею и другие симптомы синдрома раздраженного кишечника;

  • гиперактивным мочевым пузырем — кофеин ухудшает работу мочевого пузыря, увеличивая частоту мочеиспусканий;

  • остеопорозом — кофе провоцирует увеличение количества кальция, выводимого из организма с мочой, что плохо сказывается на состоянии костей, поэтому при остеопорозе следует умерить свою любовь к этому ароматному напитку;

  • при беременности и грудном вскармливании — употребление большого количества кофеина в эти периоды может быть небезопасным. Так, у беременных избыток кофе может быть связан с повышенным риском выкидыша, синдрома внезапной детской смерти, а у кормящих мамочек — с риском появления раздражительности и расстройства желудка у их малышей.

Автор текста:Анастасия Романова
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