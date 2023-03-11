Названы 3 болезни, которые вызывает любовь к кофе

За последние несколько десятилетий кофе был одним из самых активно изучаемых напитков. Исследователи пытались найти доказательства его пользы для здоровья, а также прояснить, чем же он может быть вреден и кому категорически противопоказано пополнять ряды кофеманов.

Из приятного: в кофе действительно найдено много полезных свойств. Он может влиять даже на продолжительность жизни — в лучшую сторону, конечно. Так, одно из исследований 2015 года, опубликованное в журнале Circulation, показало, что употребление кофе связано со снижением риска смерти в среднем на 8–15%. Но речь здесь об умеренности — под этим ученые подразумевают не более 3–4 чашек кофе в день.

Как сообщает Al Jazeera, также авторы многочисленных научных трудов пришли к выводу, что у любителей кофе меньше рисков заполучить следующие заболевания: