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Психологи назвали 5 видов комплиментов, которые нельзя говорить женщинам

Казалось бы, два похожих комплимента — «Ты очаровательна!» и «Ты сегодня хорошо выглядишь!» — но между ними все же есть разница. О ней рассказали психологи. Они назвали комплименты, которые не стоит говорить женщинам.

8 марта 2023
флирт комплимент
Источник:
iStockphoto

Считается, что женщинам важно и нужно делать комплименты, однако некоторые фразы могут оставить неприятный осадок, желание оправдаться или недоуменно приподнять бровь.

Безусловно, юная девушка и дама в возрасте могут отнестись к одним и тем же комплиментам по-разному. Кроме того, одной женщине приятно, когда замечают ее внешнюю привлекательность, другой — ее достижения, третьей — качества ее личности.

Однако есть комплименты, которые скорее всего вызовут неприятные эмоции у большинства женщин. О них рассказали психологи.

Аркадий Бондарь
психология

психолог, коуч, генеральный директор Института НЛП в Санкт-Петербурге

Какие комплименты точно не стоит говорить женщине

Комплименты-сравнения — с матерью, свекровью, подругой, бывшей, другой женщиной, даже с ней самой, когда она была не в лучшей форме.

- В таких комплиментах обычно слышится подтекст, даже если его там на самом деле и не предполагалось, — объяснил «Доктору Питеру» психолог Аркадий Бондарь.

  • «Ты такая чудесная/красивая/великолепная, не то что моя бывшая!» (Подтекст: Ах, ты еще о своей бывшей думаешь!) 

  • «Твои пирожки почти такие же вкусные, как у моей мамы». (Подтекст: Я что, все еще недостаточно хорошо готовлю?)

  • «Это платье тебя стройнит». (Подтекст: То есть я все еще толстая!) 

  • «Ты сегодня хорошо выглядишь». (Подтекст: Только сегодня? А вчера, значит, плохо выглядела?)

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Неуместные комплименты

- Это те комплименты, которые исходят из негативных стереотипов, содержат намеки на сексизм, гендерное неравенство, эйджизм, недостаточные физические или интеллектуальные данные, — отмечает эксперт. 

  • «Ты отлично водишь для женщины». 

  • «Ты хорошо выглядишь в своем возрасте». 

  • «Это лучшая идея, что приходила в твою голову». 

  • «Ты слишком умна для девушки».

  • «Я люблю тебя не за внешность/ум/достижения». 

  • «Зато ты добрая».

Неискренние комплименты

- Сюда можно отнести очень общие комплименты, размытые, дежурные, банальные, напыщенные, сказанные «для галочки», содержащие иронию в любой дозировке, — объясняет Аркадий Бондарь.

  • «У тебя красивые глаза».

  • «Вашей маме зять не нужен?»

  • «Выглядишь на все сто!»

Психология

Клинический психолог

Комплименты, обесценивающие достижения

- Например, человек может сказать: «Я знаю, что ты можешь лучше!» — объясняет психолог Юлия Кузнецова. — И хотя говорящий часто пытается таким образом подбодрить другого человека, тем не менее это звучит так, будто обесценивает весь пройденный путь.

Комплименты, сказанные, чтобы подчеркнуть изменения

- Например, когда человек вместо того, чтобы просто сказать: «Ты очаровательна», говорит: «Ты сегодня такая красивая», он вводит тем самым контекст сравнения. В отдельных случаях такие комплименты могут быть уместны, но к ним всегда нужно подходить с осторожностью, — говорит психолог.

Анна Жюсталь
психология

психолог, бизнес-коуч, автор книги о саморазвитии «Неизбежное счастье»

Женщина как сенсор

- Не всегда важно, ЧТО именно говорить, гораздо важнее КАК. Насколько искренне, с какой интонацией, мимикой, — считает психолог Анна Жюсталь. — Ведь женщина как сенсор считывает эмоции и ваше отношение к ней. Она легко прочитает между строк ваше искреннее восхищение, даже если сам комплимент вы сформулировали не совсем удачно. И напротив, женщина запросто заметит лесть и искусственную похвалу, даже если само словосочетание будет идеальным с точки зрения звучания. 

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Случай из жизни

- У меня был ухажер, который как-то при встрече начал сравнивать женщину (предполагалось, видимо, что это я) с яблоком и рассказывать на его примере, что происходит с теми, кто неправильно питается и имеет вредные привычки, — рассказывает Анна Жюсталь. — Мы с ним встречались раз в полгода, и мне показалось, что он намекает на какие-то произошедшие во мне за этот период изменения — НЕ в лучшую сторону. Что, например, моя кожа стала выглядеть не такой здоровой и молодой. Послевкусие осталось отвратительное, хотя до этого комплимента мне он очень нравился. Этот мужчина относится к числу перфекционистов, которые постоянно ищут в себе и в других какие-то изъяны и пытаются их исправить, чтобы достичь недостижимого совершенства. Поэтому и комплименты у него получаются такие.

Чтобы комплименты всегда попадали в точку, нужно научиться сначала принимать себя таким, какой вы есть, восхищаться собой. Тогда и других людей вы научитесь хвалить искренне и от души, резюмирует психолог.

Автор текста:Анна Майская
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