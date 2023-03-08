Психологи назвали 5 видов комплиментов, которые нельзя говорить женщинам

Считается, что женщинам важно и нужно делать комплименты, однако некоторые фразы могут оставить неприятный осадок, желание оправдаться или недоуменно приподнять бровь.
Безусловно, юная девушка и дама в возрасте могут отнестись к одним и тем же комплиментам по-разному. Кроме того, одной женщине приятно, когда замечают ее внешнюю привлекательность, другой — ее достижения, третьей — качества ее личности.
Однако есть комплименты, которые скорее всего вызовут неприятные эмоции у большинства женщин. О них рассказали психологи.
психолог, коуч, генеральный директор Института НЛП в Санкт-Петербурге
Какие комплименты точно не стоит говорить женщине
Комплименты-сравнения — с матерью, свекровью, подругой, бывшей, другой женщиной, даже с ней самой, когда она была не в лучшей форме.
- В таких комплиментах обычно слышится подтекст, даже если его там на самом деле и не предполагалось, — объяснил «Доктору Питеру» психолог Аркадий Бондарь.
«Ты такая чудесная/красивая/великолепная, не то что моя бывшая!» (Подтекст: Ах, ты еще о своей бывшей думаешь!)
«Твои пирожки почти такие же вкусные, как у моей мамы». (Подтекст: Я что, все еще недостаточно хорошо готовлю?)
«Это платье тебя стройнит». (Подтекст: То есть я все еще толстая!)
«Ты сегодня хорошо выглядишь». (Подтекст: Только сегодня? А вчера, значит, плохо выглядела?)
Неуместные комплименты
- Это те комплименты, которые исходят из негативных стереотипов, содержат намеки на сексизм, гендерное неравенство, эйджизм, недостаточные физические или интеллектуальные данные, — отмечает эксперт.
«Ты отлично водишь для женщины».
«Ты хорошо выглядишь в своем возрасте».
«Это лучшая идея, что приходила в твою голову».
«Ты слишком умна для девушки».
«Я люблю тебя не за внешность/ум/достижения».
«Зато ты добрая».
Неискренние комплименты
- Сюда можно отнести очень общие комплименты, размытые, дежурные, банальные, напыщенные, сказанные «для галочки», содержащие иронию в любой дозировке, — объясняет Аркадий Бондарь.
«У тебя красивые глаза».
«Вашей маме зять не нужен?»
«Выглядишь на все сто!»
Комплименты, обесценивающие достижения
- Например, человек может сказать: «Я знаю, что ты можешь лучше!» — объясняет психолог Юлия Кузнецова. — И хотя говорящий часто пытается таким образом подбодрить другого человека, тем не менее это звучит так, будто обесценивает весь пройденный путь.
Комплименты, сказанные, чтобы подчеркнуть изменения
- Например, когда человек вместо того, чтобы просто сказать: «Ты очаровательна», говорит: «Ты сегодня такая красивая», он вводит тем самым контекст сравнения. В отдельных случаях такие комплименты могут быть уместны, но к ним всегда нужно подходить с осторожностью, — говорит психолог.
психолог, бизнес-коуч, автор книги о саморазвитии «Неизбежное счастье»
Женщина как сенсор
- Не всегда важно, ЧТО именно говорить, гораздо важнее КАК. Насколько искренне, с какой интонацией, мимикой, — считает психолог Анна Жюсталь. — Ведь женщина как сенсор считывает эмоции и ваше отношение к ней. Она легко прочитает между строк ваше искреннее восхищение, даже если сам комплимент вы сформулировали не совсем удачно. И напротив, женщина запросто заметит лесть и искусственную похвалу, даже если само словосочетание будет идеальным с точки зрения звучания.
Случай из жизни
- У меня был ухажер, который как-то при встрече начал сравнивать женщину (предполагалось, видимо, что это я) с яблоком и рассказывать на его примере, что происходит с теми, кто неправильно питается и имеет вредные привычки, — рассказывает Анна Жюсталь. — Мы с ним встречались раз в полгода, и мне показалось, что он намекает на какие-то произошедшие во мне за этот период изменения — НЕ в лучшую сторону. Что, например, моя кожа стала выглядеть не такой здоровой и молодой. Послевкусие осталось отвратительное, хотя до этого комплимента мне он очень нравился. Этот мужчина относится к числу перфекционистов, которые постоянно ищут в себе и в других какие-то изъяны и пытаются их исправить, чтобы достичь недостижимого совершенства. Поэтому и комплименты у него получаются такие.
Чтобы комплименты всегда попадали в точку, нужно научиться сначала принимать себя таким, какой вы есть, восхищаться собой. Тогда и других людей вы научитесь хвалить искренне и от души, резюмирует психолог.