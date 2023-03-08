Психологи назвали 5 видов комплиментов, которые нельзя говорить женщинам

Считается, что женщинам важно и нужно делать комплименты, однако некоторые фразы могут оставить неприятный осадок, желание оправдаться или недоуменно приподнять бровь.

Безусловно, юная девушка и дама в возрасте могут отнестись к одним и тем же комплиментам по-разному. Кроме того, одной женщине приятно, когда замечают ее внешнюю привлекательность, другой — ее достижения, третьей — качества ее личности.

Однако есть комплименты, которые скорее всего вызовут неприятные эмоции у большинства женщин. О них рассказали психологи.