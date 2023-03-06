Психолог Шахов объяснил, какая разница в возрасте оптимальна для отношений

Неравный брак — понятие во многом устаревшее. Хоть и сейчас есть те, кто удивляется, когда семью создают мужчина и женщина с большой разницей в возрасте, но воспринимают ситуацию как вполне привычную. Но если речь идет о собственных отношениях, многие продолжают задумываться о том, что же считать нормой.

Психолог Александр Шахов признается, что это один из самых популярных вопросов, которые ему задают.