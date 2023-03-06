Психолог Шахов объяснил, какая разница в возрасте оптимальна для отношений

Неравный брак — понятие во многом устаревшее. Хоть и сейчас есть те, кто удивляется, когда семью создают мужчина и женщина с большой разницей в возрасте, но воспринимают ситуацию как вполне привычную. Но если речь идет о собственных отношениях, многие продолжают задумываться о том, что же считать нормой.
Психолог Александр Шахов признается, что это один из самых популярных вопросов, которые ему задают.
Способ самодиагностики
- На самом деле, понятие нормы у всех разное, как и критерии выбора партнеров, —
Психолог предлагает порассуждать.
- Если вам 20, а мужчине 40 — отлично! Вы оба молоды и прекрасны. Мужчина, как принято, мудрее и опытнее — этакий Эдвард Льюис в исполнении Ричарда Гира (ему, кстати, на момент съемок «Красотки» было 41), — разъясняет эксперт. — Если вам 30, мужчине 50 — тоже нормально! Вам 40, мужчине 60 — терпимо (особенно если мужчина следит за своим здоровьем и ведет активный образ жизни). А вот когда вам 50, а мужчине 70… вы точно готовы ухаживать за ним, принимать его таким, какой он есть — со всеми болезнями, угасающей потенцией, возрастными изменениями характера?
Идеальная разница
- По моему мнению, идеальная разница в возрасте — когда мужчина на 5-10 лет старше женщины, — говорит Александр Шахов. — Это связано с тем, что мужчины, в большинстве своем, эмоционально взрослеют позже. Но четких правил нет — многое зависит от образа жизни, наличия болячек, мировоззрения, общности интересов и т. д.
Также психолог Шахов рассказал, раньше какого возраста не стоит вступать в брак и почему он разный для мужчин и женщин. По мнению эксперта, нужно ориентироваться на психологическую зрелость. Она наступает у женщин в 28-30 лет, у мужчин — и того позднее, к 32-34 годам. Подробнее здесь.
Признаки здоровых отношений
Для здоровых отношений важен совсем не возраст, считает известный психолог Михаил Лабковский.
- Уважающий себя человек, который живет полноценной, осмысленной и интересной жизнью, — самый привлекательный партнер. И при этом, прошу заметить, его рост, вес, возраст, густота волос или длина ног никакой роли не играют. Первый и самый главный признак здоровых отношений — наличие адекватной самооценки у каждого из партнеров, — ранее объяснял эксперт. — А еще — спокойствие и отсутствие драмы, взаимность и стабильность.
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