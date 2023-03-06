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Психолог Шахов объяснил, какая разница в возрасте оптимальна для отношений

Если возлюбленные далеко не ровесники, это норма? И какая разница в возрасте мужчины и женщины оптимальна? Психолог предложил простой способ самодиагностики для сомневающихся.

6 марта 20237
возраст отношения брак разница
Источник:
iStockphoto

Неравный брак — понятие во многом устаревшее. Хоть и сейчас есть те, кто удивляется, когда семью создают мужчина и женщина с большой разницей в возрасте, но воспринимают ситуацию как вполне привычную. Но если речь идет о собственных отношениях, многие продолжают задумываться о том, что же считать нормой.

Психолог Александр Шахов признается, что это один из самых популярных вопросов, которые ему задают.

психология

социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям

Способ самодиагностики

- На самом деле, понятие нормы у всех разное, как и критерии выбора партнеров, объясняет в своем блоге психолог Александр Шахов. — Но если у вас есть сомнения по поводу возраста вас и вашего партнера, есть простой способ самодиагностики — просто прибавьте к своему возрасту 10 лет, сколько вам будет? А партнеру? Еще 10… еще…

Психолог предлагает порассуждать.

- Если вам 20, а мужчине 40 — отлично! Вы оба молоды и прекрасны. Мужчина, как принято, мудрее и опытнее — этакий Эдвард Льюис в исполнении Ричарда Гира (ему, кстати, на момент съемок «Красотки» было 41), — разъясняет эксперт. — Если вам 30, мужчине 50 — тоже нормально! Вам 40, мужчине 60 — терпимо (особенно если мужчина следит за своим здоровьем и ведет активный образ жизни). А вот когда вам 50, а мужчине 70… вы точно готовы ухаживать за ним, принимать его таким, какой он есть — со всеми болезнями, угасающей потенцией, возрастными изменениями характера?

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Идеальная разница

- По моему мнению, идеальная разница в возрасте — когда мужчина на 5-10 лет старше женщины, — говорит Александр Шахов. — Это связано с тем, что мужчины, в большинстве своем, эмоционально взрослеют позже. Но четких правил нет — многое зависит от образа жизни, наличия болячек, мировоззрения, общности интересов и т. д.

Также психолог Шахов рассказал, раньше какого возраста не стоит вступать в брак и почему он разный для мужчин и женщин. По мнению эксперта, нужно ориентироваться на психологическую зрелость. Она наступает у женщин в 28-30 лет, у мужчин — и того позднее, к 32-34 годам. Подробнее здесь.

Признаки здоровых отношений

Для здоровых отношений важен совсем не возраст, считает известный психолог Михаил Лабковский.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.

- Уважающий себя человек, который живет полноценной, осмысленной и интересной жизнью, — самый привлекательный партнер. И при этом, прошу заметить, его рост, вес, возраст, густота волос или длина ног никакой роли не играют. Первый и самый главный признак здоровых отношений — наличие адекватной самооценки у каждого из партнеров, — ранее объяснял эксперт. — А еще — спокойствие и отсутствие драмы, взаимность и стабильность.

Пройдите простой тест и узнайте всю правду о своих отношениях.

Автор текста:Анна Майская
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