Тест: ответьте на эти 9 вопросов, чтобы узнать всю правду о своих отношениях

Создать семью можно с любым человеком. Только вот будут ли в этих отношениях настоящие любовь и взаимопонимание? Это во многом зависит лично от вас — от того, как вы относитесь к себе.
Психолог Михаил Лабковский предлагает простой тест из 9 вопросов, ответы на которые вам помогут разобраться, как отличить здоровую любовь от нездоровой.
— Здоровые отношения начинаются со здоровой психики, когда вы не идете с собой на компромиссы и понимаете свои личные границы, — говорит психолог Михаил Лабковский. — Тот, кто психически здоров, ориентируется на свои чувства и всегда выбирает себя. Ни красота, ни любовь не требуют жертв. А если требуют, это точно не ваша история.
У здоровых людей есть четкое понимание, как с ними можно, а как нельзя. Они точно знают, что, если им с другим человеком больно и плохо, это значит, что надо уйти, а не пытаться изменить деструктивные отношения.
Надо также понимать, что кризисы в отношениях и постоянные страдания — не одно и то же. Ни один здоровый любовный или семейный кризис не заставит вас так мучиться. Если же заставил, это повод разорвать союз.
Ответьте на вопросы простого теста и поймите: есть ли сейчас в ваших отношениях любовь, или уже пора что-то менять в своей жизни?
И это вовсе не конец!
— Вы можете быть счастливы в отношениях, можете наслаждаться компанией друг друга и не страдать. Но для этого нужно в первую очередь работать над собой — полюбить себя, услышать свои истинные желания, понять, чего вы хотите от жизни. Тогда вы сможете выбирать тех партнеров, с которыми у вас сложатся здоровые отношения, — резюмирует психолог Михаил Лабковский.