Тест: ответьте на эти 9 вопросов, чтобы узнать всю правду о своих отношениях

— Здоровые отношения начинаются со здоровой психики, когда вы не идете с собой на компромиссы и понимаете свои личные границы, — говорит психолог Михаил Лабковский. — Тот, кто психически здоров, ориентируется на свои чувства и всегда выбирает себя. Ни красота, ни любовь не требуют жертв. А если требуют, это точно не ваша история.

У здоровых людей есть четкое понимание, как с ними можно, а как нельзя. Они точно знают, что, если им с другим человеком больно и плохо, это значит, что надо уйти, а не пытаться изменить деструктивные отношения.

Надо также понимать, что кризисы в отношениях и постоянные страдания — не одно и то же. Ни один здоровый любовный или семейный кризис не заставит вас так мучиться. Если же заставил, это повод разорвать союз.

Ответьте на вопросы простого теста и поймите: есть ли сейчас в ваших отношениях любовь, или уже пора что-то менять в своей жизни?